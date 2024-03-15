В сокращенной телеверсии "Оскара" будет награждение "20 дней в Мариуполе", - СМИ
К сокращенной телеверсии прибавят награждение "20 дней в Мариуполе" после его удаления в первом варианте.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Deadline Hollywood, что специализируется на освещении индустрии развлечений со ссылкой на источники.
Обновленную версию получат лицензиаты "Оскара" по всему миру, а не только украинский вещатель "Суспільне".
В материале объясняют, что создание 90-минутной сокращенной телеверсии всегда предполагало, что некоторые фрагменты из трехчасовой трансляции церемонии награждения придется вырезать. Обычно в сокращенную версию попадает примерно 12-15 из 23 номинаций.
Однако Deadline согласился, что было достаточно сомнительно отказываться от показа номинации с лучшим документальным полнометражным фильмом, учитывая, что все пять номинантов в этой категории касались международных тем, поэтому вполне можно было предположить, что международная аудитория захочет узнать победителя.
Кроме того, в издании добавляют: фильм "20 дней в Мариуполе", в котором рассказывается об осаде украинского портового города и уничтожении мирных жителей российскими войсками, был известным фаворитом на победу - это также должно было бы убедить продюсеров включить категорию в сокращенную телеверсию.
В то же время Deadline не видит указаний на то, что награду за "Лучший полнометражный документальный фильм" изъяли по политическим причинам.
Как известно, организаторы вырезали номинацию "Лучший полнометражный документальный фильм", в котором победил фильм "20 дней в Мариуполе" украинского режиссера Мстислава Чернова, по сокращенной международной телеверсии 96-й церемонии вручения наград премии "Оскар". После этого Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания обратился с письмом к руководству Walt Disney Company с просьбой создать и распространить среди вещателей обновленную международную версию, в которой будет сохранен этот фрагмент.
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Якби хотіли показати, просто не видаляли б відразу, а якщо видалили, то значить не хочуть показувати це, а якщо не хочуть, то так чи інакше, але не покажуть.
Мы победили !
А не Сергей Фурса ,который на сайте Цензор
Выступил адвокатом Диснея
Дисней это прежде всего про идеи
А потом про деньги
Вірніше - антилюдська природа створінь, що живуть ницими інстинктами.
Тоді і Шекспір - це суцільна "політика"...
https://www.facebook.com/oleksander.turchynov?__cft__%5B0%5D=AZWwYhM4h-wHQ4Cswfp6d2hDv-*********************************************-************************************************************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-y-y-R Олександер Турчинов
https://www.facebook.com/oleksander.turchynov/posts/pfbid0MSUHFk4Xx99i2V56RLFxA5NJPEbUxbfK8JNbgteREft3etSkVJauFWcmkQMyJaJrl?__cft__%5B0%5D=AZWwYhM4h-wHQ4Cswfp6d2hDv-*********************************************-************************************************************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-y-y-R 4 март в 22:49 Колоніальна освіта - це коли ти з піною біля роту вбиваєшся за пам'ятники Булгакову, Толстому, Достоєвському, а прізвища Хвильовий, Курбас, Підмогильний, Зеров, Плужник - навіть не чув. Ну, може чув, але хто вони, що робили, чим відомі - хтозна.
Це коли плутаєшся і, час від часу, розповідаєш про "велику вітчизняну", бо саме ця назва намертво вклеєна в мозок, а перед тим, як виправити себе і промовити "Друга світова", робиш паузу, згадуючи.
Це коли кажеш "Прибалтика", "Киргизія", "Молдавія" замість - «країни Балтії», «Киргизстан», «Молдова».
Це коли вперше, і зовсім недавно почув географічну назву Сандармох, і поки не загуглив, що то таке і з чим його їдять. Або не чув. І нічого про той Сандармох не знаєш.
Невідомо точно, скільки було репресовано української інтелігенції у часи сталінських репресій періоду Розстріляного відродження. Деякі дані свідчать про знищення близько 30 000 осіб.
ТРИДЦЯТЬ ТИСЯЧ, вдумайтеся в цю страшну цифру! Було страчено цвіт української нації. Письменники, художники, лірники, кобзарі (розстріляного з'їзду кобзарів не було, то легенда, але це не заважало нищити кобзарів по всій країні), кінематографісти, режисери, актори, драматурги, журналісти, публіцисти, перекладачі, літературознавці, сценаристи…
В 1930 році друкувалися 259 українських письменників, а вже після 1938 року - лише 36! Із 223 письменників - 192 були репресованими (розстріляними чи засланими в табори з можливим подальшим розстрілом чи смертю), 16 - зникли безвісти, 8 - вчинили самогубство.
Тому ми так тяжко виповзаємо з оцього, колоніального. Тому в моїй Одесі до останнього слухали і захоплювалися Биковим. Мліли від інтерв'ю Ксюші Собчак і Дудя. Розповідали про охєрєнну цінність пам'ятника Катерині II. Хоча чому в минулому часі? І досі так. У нашому місті все ще тривають пошуки "хороших росіян".
Он які баталії розгортаються з приводу пам'ятників колонізаторам. "Не трогайте русскую культуру, она ни в чём не виновата!". Винна. Тому що мовчала. Потурала. Сприймала. Толерувала. Відключала мозок і серце. Йшла на заклання і при цьому славила Сталіна і його приспішників-вбивць.
Михайло Драй-Хмара. Поет, перекладач. Знав 19 мов. Вбитий на Колимі. У 49 років.
Микола Хвильовий. Письменник неороманитичного стилю. В атмосфері тотального цькування і переслідування, покінчив життя самогубством. 39 років. Його твори та його ім'я залишалися забороненими аж до останніх років існування тоталітарного режиму в Україні.
Майк Йогансен. Автор пригодницьких романів. Розстріляний в Києві. 40 років.
Дмитро Фальківський. Поет, прозаїк, перекладач, сценарист. Розстріляний у Києві. 36 років.
Гео Шкурупій. Один із лідерів панфутуристів. Розстріляний у Ленінграді. У 33 роки.
Клим Поліщук. Автор історичних романів. Розстріляний у Сандармохах. 45 років.
Юрій Вухналь. Письменник. Писав романи, гуморески, фейлетони, нариси. Розстріляний у Харкові. В 30 років.
І ще сотні, тисячі тих, хто міг би наблизити нашу свободу і незалежність. Тому і знищили. Замінивши симулякрами, спотворивши смисли і сенси.
Вони нам влаштували не лише геноцид, а і етноцид, і лінгвоцид. Вони знищували нашу ідентичність і культуру. Вони зіштовхували нас зсередини, рвали наші зв'язки і намагалися створити "єдиний радянський народ". У нас відбирали мову, історичну пам'ять, культуру, самосвідомість.
Найбільше зусиль під час етноциду спрямовується саме на знищення національної мови.
І зараз вони для нас хочуть те ж саме. Тому і замінюють в першу чергу таблички з назвами у наших окупованих містах. Тому і палять підручники і завозять свої.
А наші військові, звільняючи села і містечка на сході, розмовляють з дітьми українською мовою. Щоб не боялися. Щоб визнали своїх. БО МОВА МАЄ ЗНАЧЕННЯ. Бо за мову вбивали і вбивають.
Тому не має бути жодної толерантності. Ні до російської церкви, ні до пам'ятників умовним булгаковим (в музеї перемістити, з відповідними табличками і поясненнями), ні до російської мови в освітніх, культурних, державних закладах.
Зараз це вже не питання дискусій. А питання хто і кого.
І нам треба не просто вижити. А і перемогти. На всіх фронтах.
Іншого часу не буде.
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Для тих хто в бронепотягу - ЦЕ САРКАЗМ.
На місці авторів, я б відмовився від премії й повернув ту статуетку організаторам "взад" - це був би потужніший крок, ніж здобуття самої премії.