В сокращенной телеверсии "Оскара" будет награждение "20 дней в Мариуполе", - СМИ

К сокращенной телеверсии прибавят награждение "20 дней в Мариуполе" после его удаления в первом варианте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Deadline Hollywood, что специализируется на освещении индустрии развлечений со ссылкой на источники.

Обновленную версию получат лицензиаты "Оскара" по всему миру, а не только украинский вещатель "Суспільне".

В материале объясняют, что создание 90-минутной сокращенной телеверсии всегда предполагало, что некоторые фрагменты из трехчасовой трансляции церемонии награждения придется вырезать. Обычно в сокращенную версию попадает примерно 12-15 из 23 номинаций.

Однако Deadline согласился, что было достаточно сомнительно отказываться от показа номинации с лучшим документальным полнометражным фильмом, учитывая, что все пять номинантов в этой категории касались международных тем, поэтому вполне можно было предположить, что международная аудитория захочет узнать победителя.

Кроме того, в издании добавляют: фильм "20 дней в Мариуполе", в котором рассказывается об осаде украинского портового города и уничтожении мирных жителей российскими войсками, был известным фаворитом на победу - это также должно было бы убедить продюсеров включить категорию в сокращенную телеверсию.

В то же время Deadline не видит указаний на то, что награду за "Лучший полнометражный документальный фильм" изъяли по политическим причинам.

Как известно, организаторы вырезали номинацию "Лучший полнометражный документальный фильм", в котором победил фильм "20 дней в Мариуполе" украинского режиссера Мстислава Чернова, по сокращенной международной телеверсии 96-й церемонии вручения наград премии "Оскар". После этого Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания обратился с письмом к руководству Walt Disney Company с просьбой создать и распространить среди вещателей обновленную международную версию, в которой будет сохранен этот фрагмент.

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