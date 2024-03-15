У скороченій телеверсії "Оскара" буде нагородження "20 днів у Маріуполі", - ЗМІ

До скороченої телеверсії додадуть нагородження "20 днів у Маріуполі", після його видалення у першому варіанті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання Deadline Hollywood, що спеціалізується на висвітленні індустрії розваг, з посиланням на джерела.

Оновлену версію отримають ліцензіати "Оскара" по всьому світу, а не лише український мовник "Суспільне".

У матеріалі пояснюють, що створення 90-хвилинної скороченої телеверсії завжди передбачало, що деякі фрагменти з тригодинної трансляції церемонії нагородження доведеться вирізати. Зазвичай до скороченої версії потрапляє приблизно 12-15 із 23 номінацій.

Проте Deadline погодився, що було досить сумнівно відмовлятися від показу номінації з найкращим документальним повнометражним фільмом, враховуючи, що всі п’ять номінантів у цій категорії стосувалися міжнародних тем, а тому цілком можна було передбачити, що міжнародна авдиторія захоче дізнатися переможця.

Крім того у виданні додають: фільм "20 днів у Маріуполі", в якому розповідається про облогу українського портового міста та знищення мирних жителів російськими військами, був відомим фаворитом на перемогу - це також повинно було б переконати продюсерів включити категорію до скороченої телеверсії.

Водночас Deadline не бачить вказівок на те, що нагороду за "Найкращий повнометражний документальний фільм" вилучили з політичних причин.

Як відомо, організатори вирізали номінацію "Найкращий повнометражний документальний фільм", у якій переміг фільм "20 днів у Маріуполі" українського режисера Мстислава Чернова, зі скороченої міжнародної телеверсії 96-ї Церемонії вручення нагород премії "Оскар". Після цього Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення звернулася з листом до керівництва Walt Disney Company із проханням створити і розповсюдити серед мовників оновлену міжнародну версію, в якій буде збережено цей фрагмент.

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