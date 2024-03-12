Нацрада ТРМ звернулася до Disney із закликом включити нагородження стрічки "20 днів у Маріуполі" у міжнародну телеверсію "Оскар"

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення звернулася з листом до керівництва Walt Disney Company із проханням створити і розповсюдити серед мовників оновлену міжнародну версію, в якій буде збережено фрагмент з номінацією "Best Documentary Feature".

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у зверненні Національної ради до керівництва Walt Disney Company

"Рівно два роки тому, 10 березня 2022 року, світ дізнався, що The Walt Disney Company зупинила всі свої бізнеси в Росії у відповідь на воєнну агресію щодо України.

"З огляду на безперервний напад на Україну та ескалацію гуманітарної кризи, ми вживаємо заходів, щоб призупинити всі інші підприємства в Росії", – йшлося в заяві представника Disney.

Ми зі свого боку відчували і висловлювали неймовірну вдячність за це рішення, за підтримку боротьби України, за обрання сторони світла у ці трагічні часи.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Я, ймовірно, перший режисер, який хотів би ніколи не зняти свій фільм, - режисер фільму "20 днів у Маріуполі" Чернов. ВIДЕО

Днями всі українці з величезним підйомом зустріли новину про визнання стрічки "20 днів в Маріуполі" переможцем у номінації "Best Documentary Feature". Промову режисера фільму Мстислава Чернова цитували майже всі медіа у демократичних країнах.

Однак зараз зʼясувалося, що у скороченій міжнародній ефірній версії цієї події немає! Сьогодні всі демократії світу підтримують будь-яку можливість протистояти воєнній агресії, що загрожує мирному світовому порядку. У цей момент ваш персонал ухвалює видалити частину церемонії, де журналісти отримують нагороду за повнометражну документальну стрічку, яка розповідає про жахи й нелюдську жорстокість війни! І цей момент, який викликав колосальну емоцію в залі кінотеатру DOLBY і в численних дописах протягом дня у мережі інтернет, не побачать глядачі у багатьох країнах Східної півкулі і ті глядачі на земній кулі, хто дивитиметься Церемонію у подальших численних показах", - йдеться у зверненні.

Також дивіться: "Боявся, що ніхто не побачить злочини окупантів": герой фільму "20 днів у Маріуполі" правоохоронець Володимир Нікулін розповів про жахи роботи в оточеному місті. ВIДЕО

У Нацраді також зазначають, що вже ознайомилися з поясненнями Студії про попереднє планування скороченої версії та вважають, що воно цілком могло би бути лише попереднім. А також з розумінням ставляться до рішення українського суспільного мовника продемонструвати в Україні цей епізод – це має особливе значення в нашій країні, охопленій смертельним вогнем ворожих бомбардувань.

"Відтак ми звертаємося з проханням створити і розповсюдити серед мовників оновлену міжнародну версію, в якій буде збережено фрагмент з номінацією "Best Documentary Feature"", - додали в Нацраді.

Також читайте: Зеленський подякував усім, хто працював над фільмом "20 днів у Маріуполі": "Ніколи не забудемо кожен день цієї війни"