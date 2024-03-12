Нацрада ТРМ звернулася до Disney із закликом включити нагородження стрічки "20 днів у Маріуполі" у міжнародну телеверсію "Оскар"
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення звернулася з листом до керівництва Walt Disney Company із проханням створити і розповсюдити серед мовників оновлену міжнародну версію, в якій буде збережено фрагмент з номінацією "Best Documentary Feature".
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у зверненні Національної ради до керівництва Walt Disney Company
"Рівно два роки тому, 10 березня 2022 року, світ дізнався, що The Walt Disney Company зупинила всі свої бізнеси в Росії у відповідь на воєнну агресію щодо України.
"З огляду на безперервний напад на Україну та ескалацію гуманітарної кризи, ми вживаємо заходів, щоб призупинити всі інші підприємства в Росії", – йшлося в заяві представника Disney.
Ми зі свого боку відчували і висловлювали неймовірну вдячність за це рішення, за підтримку боротьби України, за обрання сторони світла у ці трагічні часи.
Днями всі українці з величезним підйомом зустріли новину про визнання стрічки "20 днів в Маріуполі" переможцем у номінації "Best Documentary Feature". Промову режисера фільму Мстислава Чернова цитували майже всі медіа у демократичних країнах.
Однак зараз зʼясувалося, що у скороченій міжнародній ефірній версії цієї події немає! Сьогодні всі демократії світу підтримують будь-яку можливість протистояти воєнній агресії, що загрожує мирному світовому порядку. У цей момент ваш персонал ухвалює видалити частину церемонії, де журналісти отримують нагороду за повнометражну документальну стрічку, яка розповідає про жахи й нелюдську жорстокість війни! І цей момент, який викликав колосальну емоцію в залі кінотеатру DOLBY і в численних дописах протягом дня у мережі інтернет, не побачать глядачі у багатьох країнах Східної півкулі і ті глядачі на земній кулі, хто дивитиметься Церемонію у подальших численних показах", - йдеться у зверненні.
У Нацраді також зазначають, що вже ознайомилися з поясненнями Студії про попереднє планування скороченої версії та вважають, що воно цілком могло би бути лише попереднім. А також з розумінням ставляться до рішення українського суспільного мовника продемонструвати в Україні цей епізод – це має особливе значення в нашій країні, охопленій смертельним вогнем ворожих бомбардувань.
"Відтак ми звертаємося з проханням створити і розповсюдити серед мовників оновлену міжнародну версію, в якій буде збережено фрагмент з номінацією "Best Documentary Feature"", - додали в Нацраді.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
що в разі відмови Україна подасть позов на відповідальних за редагуванняя світової версії.
Європейський Суд з прав людини має розглянути факт замовчування геноциду і агресії
з боку Росії і винести своє рішення.
Нехай весь світ дивиться, чим пахне на голівудській кухні і хто там на роздачі.