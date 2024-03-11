"20 днів у Маріуполі" отримав "Оскар" у номінації "Найкращий документальний фільм"
У Лос-Анджелесі відбулася 96-та церемонія кінопремії "Оскар". Стрічка українського режисера Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" отримала "Оскара" за найкращий повнометражний документальний фільм.
"Мені хотілося б, щоб я цього фільму ніколи не знімав. Я хотів би поміняти цей "Оскар" на те, щоб Росія ніколи не вторгалася в Україну і більше ніколи не нападала на наші міста. Але разом ми можемо зробити так, щоб правда перемогла. Слава Україні!", - сказав Чернов під час церемонії.
Це перший "Оскар" в історії, який вручено авторам українського фільму.
Список переможців премії "Оскар-2024"
- "Найкращий фільм" - "Оппенгеймер"
- "Найращий режисер" - Крістофер Нолан ("Оппенгеймер")
- "Найкращий актор" - Кілліан Мерфі ("Оппенгеймер")
- Крістофер Нолан та Кілліан Мерфі отримують нагороду за "Найкращий фільм" - "Оппенгеймер"
- "Найкраща актриса" - Емма Стоун ("Бідолашні створіння")
- "Найкращий актор другого плану" - Роберт Дауні-молодший ("Оппенгеймер")
- "Найкраща актриса другого плану" - Да'Він Джой Рендольф ("Залишенці")
- "Найкращий оригінальний сценарій" - "Анатомія падіння"
- "Найкращий адаптований сценарій" - "Американське чтиво"
- "Найкраща операторська робота" - "Оппенгеймер" (Хойте Ван Хойтема)
- "Найкращий анімаційний фільм" - "Хлопчик і чапля" (Хаяо Міядзакі)
- "Найкращий документальний фільм" - "20 днів у Маріуполі" (Мстислав Чернов)
- "Найкращий міжнародний фільм" - "Зона інтересу" (Великобританія, Джонатан Глейзер)
- "Найкраща робота художника-постановника" - "Бідолашні створіння"
- "Найкращий дизайн костюмів" - "Бідолашні створіння"
- "Найкращі зачіски та макіяж" - "Бідолашні створіння"
- "Найкращий звук" - "Зона інтересу"
- "Найкраща пісня" - What Was I Made For Біллі Айліш ("Барбі")
- "Найкраща музика для фільму" - "Оппенгеймер" (Людвіг Горанссон)
- "Найкращий монтаж" - "Оппенгеймер"
- "Найкращі візуальні ефекти - "Годзілла мінус один"
- "Найкращий анімаційний короткометражний фільм" - "Війна закінчилася! Натхненно музикою Джона і Йоко"
- "Найкращий ігровий короткометражний фільм" - "Дивовижна історія Генрі Шугара"
- "Найкращий документальний короткометражний фільм" - "Остання ремонтна майстерня"
