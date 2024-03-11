УКР
"20 днів у Маріуполі" отримав "Оскар" у номінації "Найкращий документальний фільм"

У Лос-Анджелесі відбулася 96-та церемонія кінопремії "Оскар". Стрічка українського режисера Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" отримала "Оскара" за найкращий повнометражний документальний фільм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Мені хотілося б, щоб я цього фільму ніколи не знімав. Я хотів би поміняти цей "Оскар" на те, щоб Росія ніколи не вторгалася в Україну і більше ніколи не нападала на наші міста. Але разом ми можемо зробити так, щоб правда перемогла. Слава Україні!", - сказав Чернов під час церемонії. 

Це перший "Оскар" в історії, який вручено авторам українського фільму.

Список переможців премії "Оскар-2024"

  • "Найкращий фільм" - "Оппенгеймер"
  • "Найращий режисер" - Крістофер Нолан ("Оппенгеймер")
  • "Найкращий актор" - Кілліан Мерфі ("Оппенгеймер")
  • Крістофер Нолан та Кілліан Мерфі отримують нагороду за "Найкращий фільм" - "Оппенгеймер"
  • "Найкраща актриса" - Емма Стоун ("Бідолашні створіння")
  • "Найкращий актор другого плану" - Роберт Дауні-молодший ("Оппенгеймер")
  • "Найкраща актриса другого плану" - Да'Він Джой Рендольф ("Залишенці")
  • "Найкращий оригінальний сценарій" - "Анатомія падіння"
  • "Найкращий адаптований сценарій" - "Американське чтиво"
  • "Найкраща операторська робота" - "Оппенгеймер" (Хойте Ван Хойтема)
  • "Найкращий анімаційний фільм" - "Хлопчик і чапля" (Хаяо Міядзакі)
  • "Найкращий документальний фільм" - "20 днів у Маріуполі" (Мстислав Чернов)
  • "Найкращий міжнародний фільм" - "Зона інтересу" (Великобританія, Джонатан Глейзер)
  • "Найкраща робота художника-постановника" - "Бідолашні створіння"
  • "Найкращий дизайн костюмів" - "Бідолашні створіння"
  • "Найкращі зачіски та макіяж" - "Бідолашні створіння"
  • "Найкращий звук" - "Зона інтересу"
  • "Найкраща пісня" - What Was I Made For Біллі Айліш ("Барбі")
  • "Найкраща музика для фільму" - "Оппенгеймер" (Людвіг Горанссон)
  • "Найкращий монтаж" - "Оппенгеймер"
  • "Найкращі візуальні ефекти - "Годзілла мінус один"
  • "Найкращий анімаційний короткометражний фільм" - "Війна закінчилася! Натхненно музикою Джона і Йоко"
  • "Найкращий ігровий короткометражний фільм" - "Дивовижна історія Генрі Шугара"
  • "Найкращий документальний короткометражний фільм" - "Остання ремонтна майстерня"

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фільм "Дюна. Частина друга" знімали українськими об’єктивами. ФОТОрепортаж

+22
Вітаю Україну з Оскаром🥀🥀🥀😥😥😥
11.03.2024 06:30 Відповісти
+14
Україна переможе!
11.03.2024 06:25 Відповісти
+11
Та і увесь Світ тепер знає що кацапи не країна а просто зборище потомственого лишньохромомомого різношерстного біологічного сміття! Ну і відноситись відповідно стали!
11.03.2024 07:16 Відповісти
Краще б моя сестра ніколи не жила в тому Маріуполі.
11.03.2024 06:25 Відповісти
Україна переможе!
11.03.2024 06:25 Відповісти
Вітаю Україну з Оскаром🥀🥀🥀😥😥😥
11.03.2024 06:30 Відповісти
Путін - кращий промоутер України у світі.
Якби не ця війна, нас би і досі вважали різновидом "русскіх".
А так - вже навіть маємо "Оскар"..
І ні Канада, ні Австралія вже ніколи не перепутають Україну і "росію".
11.03.2024 06:47 Відповісти
Канада просто к слову, Канада всегда знала эту разницу.
Канадцы не тупые, просто их, как и Америку, от Европы отделяет океан - можно расслабиться.
И жить в стране, признанной лучшим местом для жизни людей.
Тупые люди такую жизнь не построят.
11.03.2024 07:14 Відповісти
Не звертайте уваги. Це новодєл, який змушений постійно перереєстровуватися, бо подоляківських банять. Їх мета - втягувати у розмову, бо за це платять.
показати весь коментар
11.03.2024 08:33 Відповісти
Та і увесь Світ тепер знає що кацапи не країна а просто зборище потомственого лишньохромомомого різношерстного біологічного сміття! Ну і відноситись відповідно стали!
11.03.2024 07:16 Відповісти
А ти не встиг зареєструватися і вже сереш. Так їсти хочеш, що мораллю нехтуєш? Яке відношення ти маєш до Канади, брехун?
показати весь коментар
Це образне порівняння в цю мить, лішнехромосомним не зрозуміти.
показати весь коментар
Ценится не безделушка, а признание профессионалов мирового уровня.
показати весь коментар
Юрко, ти головне сам не розчаровуйся в самому собі і все в тебе буде добре.)
показати весь коментар
Ви бачили фільм? Документальний фільм.
показати весь коментар
Дуже гарна новина! Поздоровляю українських митців! Маю надію фільм піде в світовий прокат. Фільм розповідає про вбивство кацапами десятків тисяч мирних українців в Маріуполі. Це ніколи не повинно бути забуте!
11.03.2024 08:02 Відповісти
Це якимсь чином відображає настрій американського суспільства. І це добре для України
11.03.2024 08:30 Відповісти
І чомусь на нагородження вдягнулись, як притомні люди, з повагою до присутніх. Не зважаючи на війну.
показати весь коментар
Ну " сталін стайл" дозволений тільки для найвеличнішого шашличного віслюка і єрмадєнта України.
показати весь коментар
здійснилася мрія одного дурнуватого актора, який пройшов "творчий шлях" від членограя до "оскара"!! адже без "декорацій", які вперто й наполегливо він створював іще з весни трагічного 2019 року, це кіно не було би знято ніколи...
показати весь коментар
Я цей фільм дивитись не змогла.

А от спікеру конгресу США , папє римському та дональду цей фільм треба примусово показувати кожного дня, щоб бачили та розуміли який злочин вони підтримують і як історія їх засудить, як співучасників рашизму.
показати весь коментар
Їм до лампади.
показати весь коментар
я б ватникам би влаштовувала примусові перегляди. Як насправді виглядає "руський мир", на якій вони чекають
показати весь коментар
Ватнікам нічого довести неможливо, я це вже тепер бачу. Але показувати все рівно потрібно.
показати весь коментар
Обов'язково цей спікер, якого можна назвати "ганьба США" має подивитися
показати весь коментар
