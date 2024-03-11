"20 днів у Маріуполі" отримав "Оскар" у номінації "Найкращий документальний фільм"

У Лос-Анджелесі відбулася 96-та церемонія кінопремії "Оскар". Стрічка українського режисера Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" отримала "Оскара" за найкращий повнометражний документальний фільм.

"Мені хотілося б, щоб я цього фільму ніколи не знімав. Я хотів би поміняти цей "Оскар" на те, щоб Росія ніколи не вторгалася в Україну і більше ніколи не нападала на наші міста. Але разом ми можемо зробити так, щоб правда перемогла. Слава Україні!", - сказав Чернов під час церемонії.

Це перший "Оскар" в історії, який вручено авторам українського фільму.

Список переможців премії "Оскар-2024"

"Найкращий фільм" - "Оппенгеймер"

"Найращий режисер" - Крістофер Нолан ("Оппенгеймер")

"Найкращий актор" - Кілліан Мерфі ("Оппенгеймер")

Крістофер Нолан та Кілліан Мерфі отримують нагороду за "Найкращий фільм" - "Оппенгеймер"

"Найкраща актриса" - Емма Стоун ("Бідолашні створіння")

"Найкращий актор другого плану" - Роберт Дауні-молодший ("Оппенгеймер")

"Найкраща актриса другого плану" - Да'Він Джой Рендольф ("Залишенці")

"Найкращий оригінальний сценарій" - "Анатомія падіння"

"Найкращий адаптований сценарій" - "Американське чтиво"

"Найкраща операторська робота" - "Оппенгеймер" (Хойте Ван Хойтема)

"Найкращий анімаційний фільм" - "Хлопчик і чапля" (Хаяо Міядзакі)

"Найкращий документальний фільм" - "20 днів у Маріуполі" (Мстислав Чернов)

"Найкращий міжнародний фільм" - "Зона інтересу" (Великобританія, Джонатан Глейзер)

"Найкраща робота художника-постановника" - "Бідолашні створіння"

"Найкращий дизайн костюмів" - "Бідолашні створіння"

"Найкращі зачіски та макіяж" - "Бідолашні створіння"

"Найкращий звук" - "Зона інтересу"

"Найкраща пісня" - What Was I Made For Біллі Айліш ("Барбі")

"Найкраща музика для фільму" - "Оппенгеймер" (Людвіг Горанссон)

"Найкращий монтаж" - "Оппенгеймер"

"Найкращі візуальні ефекти - "Годзілла мінус один"

"Найкращий анімаційний короткометражний фільм" - "Війна закінчилася! Натхненно музикою Джона і Йоко"

"Найкращий ігровий короткометражний фільм" - "Дивовижна історія Генрі Шугара"

"Найкращий документальний короткометражний фільм" - "Остання ремонтна майстерня"

