Фільм "Дюна. Частина друга" знімали українськими об’єктивами. ФОТОрепортаж
У знімальному процесі фільму "Дюна. Частина друга", світова прем’єра якого відбулася днями, активно брали участь об’єктиви виробництва української компанії.
Про це розповів співробітник компанії Костянтин Гаркавий у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Майже два роки очікування і нарешті можна сказати, що у знімальному процесі активно брали участь об’єктиви виробництва IronGlass x VLFV Lens Rehousing - User Group. Це далеко не перше велике кіно за участю наших лінз, але воно стало справжнім випробувальним полігоном для наших MKll залізяк", - написав Гаркавий.
Як зазначається, розробку цього корпусу та механіки було розпочато у 2021, на початку 2022 були виготовлені чергові прототипи, але потім почалася війна.
"Незважаючи на тяжкі часи команда продовжувала працювати, хтось на місцях, хтось дистанційно з окопів. Я дуже радий, що ми встигли вчасно зробити предсерійні залізяки для Грейга Фрейзера, та він на повну використав їх на знімальному майданчику Duna. Тішить мене, що серед тисяч інших варіантів були обрані саме MKll від IronGlass, що вони чудово відпрацювали без нарікань на механіку та оптичну складову, що навіть у складні часи у воюючій країні можемо робити якісний продукт світового рівня та опинитися причетним до яскравих кіноподій", - додав він.
Довідка: "Дюна: Частина друга" - науково-фантастичний фільм режисера Дені Вільнева. Робота над фільмом почалася у 2021 році. Світова прем'єра фільму відбулася 6 лютого 2024 року в Auditorio Nacional у Мексиці. В Україні прем'єра відбулася 28 лютого 2024 року.
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Донида на військових, що постраждали від фосфора.
Піци замоаляла тим, хто з центрального вокзалу їхав на війну.
Не ховалась. Зможу зодити, поїду на фронт. Багато чого вмію. Ще є питання? Майне лібер швайнехунд?
гарнийпористойний об'єктив, між іншим, починається від тисячі доларів
на дронах стоять цифрові дєшовки
і це вірно, бо вони одноразові: їх мета: знайти та вразити, а не пейзажі на планеті Дюна фотографувати
Ц Вас теж з 14 року 4 ака в перманенті за хейт зелені?
Ви в куосі, скільки оце коштує??? Дорожче навіть, чим депутатів утримувати!
Я тобі не тикала. Але, якщо ти таке хамло, то розповідай - звідки ти.
"Після Другої світової війни Єна виявилася в американській окупаційній зоні. Пізніше Єна і Дрезден (де Карл Цайс мав своє виробництво) були передані до зони відповідальності СРСР. Армія США допомогла компанії вивезти частину обладнання до Штутгарту.
До 1947 р. частина обладнання компанії по репараціях була вивезена до СРСР і встановлена на заводі «Арсенал» у Києві: так почалося виробництво фотоапаратів «Киев». 1 червня 1948 р. компанія Carl-Zeiss-Stiftung була експропрійована. Після утворення НДР на основі Карл Цайс була створена державна компанія VEB Carl Zeiss Jena. "
https://ironglassadapters.com/rehoused-soviet-lenses/mkii/ Soviet Rehoused MKII Set
Є, чим пишатися
Офiцiйний сайт знаходить через Google, але зайти неможливо навить через TOR browser. Працює лише сторiНка в ФБ. "Крута" контора
Ну типа Бентли ручной сборки в мире авто
Объективов
https://www.imdb.com/title/tt15239678/technical/?ref_=tt_spec_sm Dune: Part Two (2024) - Technical specifications - IMDb
немає згадок про якiсь українськi об'єктиви.
Camera
Arri Alexa 65 IMAX, Moviecam LensesArri Alexa Mini LF IMAX, Moviecam Lenses
Moviecam Lenses - це https://www.arrirental.com/en/lenses/exclusive-lenses/moviecam Moviecam (arrirental.com)
Kostiantyn Harkavyi
ні, не помилка. Це так званий Rehousing для вінтажної оптики. Оптична складова це здебільшого радянські фото об'єктиви, перенесені у новий формфактор та шасі, щоб відповідати всім вимогам ********* кінообладнання.
Тобто, оптична схема там без змiн, та цей не можливо її змiнити
"IronGlass выработала для себя нишу, специализируясь на переоснащении винтажных советских объективов, включая известный Helios 44-2 MKII. С этим новым проектом компания расширяет свои предложения, включая серию Carl Zeiss Jena, предоставляя современный, устойчивый корпус, который сохраняет оригинальные, так любимые оптические свойства этих объективов"
підтримую розвиток високих технологій та промисловості в державі,
яка не тільки успішно стримує московських фашистів,
але і вміє робити щось сама на світовому рівні!
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006187664748&comment_id=Y29tbWVudDozNjQyMTc1MjgyNjY1MzU4XzcxOTQ2MzczMzcxNjkyMA%3D%3D&__cft__[0]=AZVEUUiHGamqy37ojoYxd68c-hldZSEt5xYHJYeV2nnL7yyeXo2EDkGD9qkUfDQg2nkqjs2evxZ4Wp2uk7iuidsvCGnQsyXe5HOFXYF0UDhcbfKOG9aTuAxY0W5NJ7RHs26lEBxZZDozRURo92YVFiap&__tn__=R]-R Kostiantyn Harkavyi
https://www.facebook.com/ArkovArtem?__cft__[0]=AZVEUUiHGamqy37ojoYxd68c-hldZSEt5xYHJYeV2nnL7yyeXo2EDkGD9qkUfDQg2nkqjs2evxZ4Wp2uk7iuidsvCGnQsyXe5HOFXYF0UDhcbfKOG9aTuAxY0W5NJ7RHs26lEBxZZDozRURo92YVFiap&__tn__=R]-R Artem Arkov якої відповіді ви чекаєте? Чому ми не називаємо радянські та російські лінзи українськими? Мабуть тому, що це не правда. Ми займаємося рехаузінгом, це переобладнання олдскульних лінз під ******* стандарти кіноіндустрії з поліпшенням їх характеристик. Саме тому використовуючи радянські лінзи ми так і зазначаємо. Про належність до України говорить гравіювання "made in Ukraine " на кожному корпусі. Ми робимо продукт належної якості і відомий у світі не через жовто-блакитні кольори, тож не маємо потреби піаритись на цьому. Натомість Україна може пишатись, що попри всі перепони ще є люди, що вміють і роблять круті речі в Україні, а не деінде.
Тобто, "пересадили" старi радянські та російські лiнзи у корпуса пiд новi камери, зробили гравiювання Made in Ukraine... Оп-па, перемога!
Микроскоп Левенгука - это прикольно, но если микроскопом не камин украшать, а пользоваться по назначению - современный лучше будет, не?
Схоже це та фірма, що за копійки у пенсіонерів скупає стару совкову оптику.
Їх об'явами усі під'їзди обклеєні.
Хтось пояснить яка суть радості навколо цієї новини?