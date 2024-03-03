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Фільм "Дюна. Частина друга" знімали українськими об’єктивами. ФОТОрепортаж

У знімальному процесі фільму "Дюна. Частина друга", світова прем’єра якого відбулася днями, активно брали участь об’єктиви виробництва української компанії.

Про це розповів співробітник компанії Костянтин Гаркавий у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Майже два роки очікування і нарешті можна сказати, що у знімальному процесі активно брали участь об’єктиви виробництва IronGlass x VLFV Lens Rehousing - User Group. Це далеко не перше велике кіно за участю наших лінз, але воно стало справжнім випробувальним полігоном для наших MKll залізяк", - написав Гаркавий.

Зйомки фільму

Як зазначається, розробку цього корпусу та механіки було розпочато у 2021, на початку 2022 були виготовлені чергові прототипи, але потім почалася війна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фільм "20 днів у Маріуполі" отримав премію BAFTA Film Awards у номінації "Найкращий документальний фільм"


Зйомки фільму
Зйомки фільму

"Незважаючи на тяжкі часи команда продовжувала працювати, хтось на місцях, хтось дистанційно з окопів. Я дуже радий, що ми встигли вчасно зробити предсерійні залізяки для Грейга Фрейзера, та він на повну використав їх на знімальному майданчику Duna. Тішить мене, що серед тисяч інших варіантів були обрані саме MKll від IronGlass, що вони чудово відпрацювали без нарікань на механіку та оптичну складову, що навіть у складні часи у воюючій країні можемо робити якісний продукт світового рівня та опинитися причетним до яскравих кіноподій", - додав він.

Також дивіться: Вийшов фільм "Нескорені. Поранені" про життя героїв війни після травм. ВIДЕО


Зйомки фільму
Зйомки фільму
Зйомки фільму
Зйомки фільму
Зйомки фільму

Довідка: "Дюна: Частина друга" - науково-фантастичний фільм режисера Дені Вільнева. Робота над фільмом почалася у 2021 році. Світова прем'єра фільму відбулася 6 лютого 2024 року в Auditorio Nacional у Мексиці. В Україні прем'єра відбулася 28 лютого 2024 року.

Автор: 

кіно (963) фільми (281) зйомка (23)


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Топ коментарі
+18
Ця новина показує визнання провідними країнами світу всього Українського! Бо Українське у нинішньому світовому розумінні це найпотужніше найкраще відмінне!!! А щодо оборонки то не хвилюйтеся мешканці підо.рососійських міст незабаром на собі матимуть можливість протестувати новинки 😉!!!
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03.03.2024 19:54
+12
Ти навіть не уявляєш яка ти жалюгідна...
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03.03.2024 19:54
+11
Для зйомок фільму не потрібно великої кількості об'єктивів, а сам факт того, що кіно такого рівня (яке вже хвалять і критики, і глядачі в т.ч. і за чудову картинку) знято саме за допомогою українського продукту робить йому величезну рекламу і допоможе виробнику отримати замовлення в дуже багатому і готовому платити за якість американському кінобізнесі. Це дасть змогу розширити виробництво і робити більше продуктів в тому числі і для потреб ЗСУ (якщо якась Басалаєва не здасть координати і їх не ***********).
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03.03.2024 20:03
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Робота над фільмом почалася у 2021 році.
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03.03.2024 19:50 Відповісти
Ти навіть не уявляєш яка ти жалюгідна...
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03.03.2024 19:54 Відповісти
Жалюгідність - твоє все й дзеркало.
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03.03.2024 20:18 Відповісти
От мені дійсно цікаво, ти увесь цей час, починаючи з 2014 року збирала та донатила на дрони? З 2014 року, правда? Чи це мали робити з 2014 року лише виробники оптики?)
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03.03.2024 20:26 Відповісти
Ні, донила на Волноваху. Дитині, що руку при обстрілі втратила - телефон купила.

Донида на військових, що постраждали від фосфора.

Піци замоаляла тим, хто з центрального вокзалу їхав на війну.

Не ховалась. Зможу зодити, поїду на фронт. Багато чого вмію. Ще є питання? Майне лібер швайнехунд?
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03.03.2024 20:38 Відповісти
Жодного.)))
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03.03.2024 20:45 Відповісти
Ну й добре.
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03.03.2024 20:49 Відповісти
Та й добре.))) Арестович відпочиває!)))
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03.03.2024 20:55 Відповісти
гарний пористойний об'єктив, між іншим, починається від тисячі доларів

на дронах стоять цифрові дєшовки
і це вірно, бо вони одноразові: їх мета: знайти та вразити, а не пейзажі на планеті Дюна фотографувати
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03.03.2024 20:03 Відповісти
Та знаю. Моя мрія - навчусь ходити, почну знову фотографувати. І не тільки на чб, хочу навчитись кольорове друкувати))
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03.03.2024 20:20 Відповісти
А оптика тільки на дрони потрібна? Щоб ти знав, для якісного ровідувального дрону потрібна супероптика. Оптика потрібна для прицілів не 64- ки,і на безліч іншої техніки із засрарілим обладнанням. Дрони, блін..
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03.03.2024 20:24 Відповісти
Марина в Людмила то під.орососійкі опущені потомствені тролихи, не звертайте уваги, як є бажання можете тягнути з них прикол, вони реально автентичні лишньохромосомі пі.дарососіянки чи навіть може це одна тварина! Бо все по одній методичні!!!!
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03.03.2024 19:56 Відповісти
Яке Ви самовпевнені.

Ц Вас теж з 14 року 4 ака в перманенті за хейт зелені?
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03.03.2024 20:22 Відповісти
Іноді краще жувати ніж говорити як казали у рекламі з 90-х. Обладнання для зйомок виробляла приватна компанія, а не держава Україна і задовго до великої війни.
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03.03.2024 19:53 Відповісти
То жуйте. Можете й прапор країни, де ховаєтесь.
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03.03.2024 19:55 Відповісти
😊🤡
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03.03.2024 19:56 Відповісти
Походу за клована голосували, потім змились.
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03.03.2024 19:58 Відповісти
Та ні. Ваш перший коментар якраз показує ваші симпатії до зеленого офісу простих рішень.
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03.03.2024 19:59 Відповісти
Відвали. ідіотичне створіння. От коли над твоєю макитрою будуть ракети літати й вити сирени, тоді й поговоримо.
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03.03.2024 20:07 Відповісти
По собі не судіть. Літало все вже що може бут і будинок трясся від вибухів. Тому йдіть собі на інших свою агресію випліскуйте. В ЗСУ запишіться наприклад.
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03.03.2024 20:09 Відповісти
Ця новина показує визнання провідними країнами світу всього Українського! Бо Українське у нинішньому світовому розумінні це найпотужніше найкраще відмінне!!! А щодо оборонки то не хвилюйтеся мешканці підо.рососійських міст незабаром на собі матимуть можливість протестувати новинки 😉!!!
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03.03.2024 19:54 Відповісти
Угу. Ви хворий??? Весь етер забитий новинками кіно про війну.

Ви в куосі, скільки оце коштує??? Дорожче навіть, чим депутатів утримувати!
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03.03.2024 19:57 Відповісти
Вам піда.расосіянам утримання депутатів єдинопі.дароССів обходиться у все все ваше нікчемне лишньохромосоме життя!!! А життя такої тварини як ти нічого не варте!
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03.03.2024 20:01 Відповісти
Боже. То Ви у дзеркало заглянули? Росісянина побачили? Бажаю там й там залишитись.
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03.03.2024 20:05 Відповісти
Я в тобі побачив, і навіть якби не зустрічав раніше не бачив від тебе зрадливих коментарів, то й так зрозумів би, бо вигадала як тільки вискочила новина і в.ґтулила негативний коментар, щоб перевести позитивну новину про досягнення Українських виробників в негативну площину!!!!
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03.03.2024 20:16 Відповісти
Немає нічого позитивного.

Я тобі не тикала. Але, якщо ти таке хамло, то розповідай - звідки ти.
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03.03.2024 20:29 Відповісти
виготовляли, Телеар, Калейнар, Юпітер.. (те. що пам.ятаю..)
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03.03.2024 19:58 Відповісти
Для зйомок фільму не потрібно великої кількості об'єктивів, а сам факт того, що кіно такого рівня (яке вже хвалять і критики, і глядачі в т.ч. і за чудову картинку) знято саме за допомогою українського продукту робить йому величезну рекламу і допоможе виробнику отримати замовлення в дуже багатому і готовому платити за якість американському кінобізнесі. Це дасть змогу розширити виробництво і робити більше продуктів в тому числі і для потреб ЗСУ (якщо якась Басалаєва не здасть координати і їх не ***********).
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03.03.2024 20:03 Відповісти
і допоможе виробнику отримати "пропозицію" поділитись з ОПою бізнесом...
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03.03.2024 21:52 Відповісти
Это врядли. В Голливуде сотня кинокомпаний которые используют объективы от 10 производителей. На этом фоне объективы из Украины просто несущественная мелочь.
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03.03.2024 23:58 Відповісти
Назви всі совкові, - MIR, HELIOS, JUPITER, TAIR...
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03.03.2024 20:52 Відповісти
Це мабуть якось повязано з тим, шо IronGlass не виготовляє оптики. Фрезерують з люмінію корпуси, фарбують чорною фарбою з балончика і роблять надпис MADE IN UKRAINE. Та ставлять туди лінзи із савецьких і НДРовських об'єктивів. І барижать майже бескоштовно. По https://ironglassadapters.com/ $2900 всйого. До справки:

"Після Другої світової війни Єна виявилася в американській окупаційній зоні. Пізніше Єна і Дрезден (де Карл Цайс мав своє виробництво) були передані до зони відповідальності СРСР. Армія США допомогла компанії вивезти частину обладнання до Штутгарту.

До 1947 р. частина обладнання компанії по репараціях була вивезена до СРСР і встановлена на заводі «Арсенал» у Києві: так почалося виробництво фотоапаратів «Киев». 1 червня 1948 р. компанія Carl-Zeiss-Stiftung була експропрійована. Після утворення НДР на основі Карл Цайс була створена державна компанія VEB Carl Zeiss Jena. "
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04.03.2024 10:01 Відповісти
Подивився цю частину. Нудна і затягнута тягомотина. До оригіналу Лінча (1984 року) як до неба рачки...
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03.03.2024 19:50 Відповісти
Дивився колись я той оригінал Лінча (десь років 25 тому) і на середині фільму почав засинати, і все це я запям'ятав саме внаслідок "невинасімих мук" боротьби зі своїм сном всю другу половину фільму. Новий фільм Вільньова - це шедевр в порівнянні з тією нудятіною Лінча (яка, до речі, провалилася в прокаті)
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03.03.2024 20:05 Відповісти
Ахринеть 😳
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03.03.2024 19:52 Відповісти
Ага. "ахринеть":



https://ironglassadapters.com/rehoused-soviet-lenses/mkii/ Soviet Rehoused MKII Set

Є, чим пишатися
Офiцiйний сайт знаходить через Google, але зайти неможливо навить через TOR browser. Працює лише сторiНка в ФБ. "Крута" контора
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03.03.2024 20:13 Відповісти
Да почитал немного. Там используются линзы совка, но схема и конструкция самих объектов новые. И как я понял это штучные модели под конкретный проект (в данном случае фильм). Это не массовое производство.
Ну типа Бентли ручной сборки в мире авто
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03.03.2024 20:31 Відповісти
Поправка:
Объективов
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03.03.2024 20:32 Відповісти
Ага, "бентлi"... з запчастин Фольксвагена
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03.03.2024 20:44 Відповісти
Но для съёмок одного из самых дорогих (и возможно одного из самых кассовых) фильмов этого года выбрали именно эти объективы😁
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03.03.2024 20:55 Відповісти
Дивно, але ось тут:

https://www.imdb.com/title/tt15239678/technical/?ref_=tt_spec_sm Dune: Part Two (2024) - Technical specifications - IMDb

немає згадок про якiсь українськi об'єктиви.

Camera
Arri Alexa 65 IMAX, Moviecam LensesArri Alexa Mini LF IMAX, Moviecam Lenses

Moviecam Lenses - це https://www.arrirental.com/en/lenses/exclusive-lenses/moviecam Moviecam (arrirental.com)
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03.03.2024 21:56 Відповісти
Мабуть не так вже й погані ці деталі виробництва Красногорського заводу 80-х років 20 століття
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03.03.2024 21:15 Відповісти
Коментар "співробітник компанії Костянтин Гаркавий" у ФБ

Kostiantyn Harkavyi
ні, не помилка. Це так званий Rehousing для вінтажної оптики. Оптична складова це здебільшого радянські фото об'єктиви, перенесені у новий формфактор та шасі, щоб відповідати всім вимогам ********* кінообладнання.

Тобто, оптична схема там без змiн, та цей не можливо її змiнити
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03.03.2024 20:54 Відповісти
Завдяки чіткій та потужній особистій заслузі самі знаєте Кого.
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03.03.2024 19:53 Відповісти
Подивився. Повна лажа. Від акторської гри розреламованого в хлам Шаламо (бездарно) до феєричних логічних та сюжетних провалів. Операторам та за спецефекти звичайно плюс, але все що там можна дивитись. Я належу до того покоління яке колись читало книжки Френка Герберта передруковані на машинці через пять листів копірки...
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03.03.2024 19:54 Відповісти
Може й мої передруковки читали)))) на початку 90х - передруковувала, а потім навчила на компах друкувати машиністок)))
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03.03.2024 20:10 Відповісти
Сама книжка "Дюна" дуже погано екранізується. Це визнають всі фахівці, і також доказано старою нудятиною Д.Лінча. Зроблене авторами нового фільму - це максимум можливого, і ніхто краще них цього б не зробив. Тому майже всі критики вважають цей фільм шедевром
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03.03.2024 20:10 Відповісти
Сценарій бездарний, актори так собі, режисер ніякий. Бабла влили неміряно але на виході нудне, мутне і алогічне місиво. Все що було кращого в книжці і саме завдяки чому "Дюна" була популярним бестселлером, в цьому фільмі видалено. Це не кіно. Це кінокомікс для дебілів.
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03.03.2024 20:20 Відповісти
Сьогодні слухав по Ютубчику якогось українського кінокритика: у нього якраз претензії саме до книжки. Його аргументація базується на тому факті, що книжка була написана в 60-ті роки і пронизана особливістями тієї епохи: холодна війна, страх після карибської кризи, культ наркоти і т.п. Зараз світ зовсім інший, і його хвилюють інші проблеми, та і наші уявлення про різні технічні ніштяки майбутнього (компьютери, засобі зв'язку, штучний інтеллект, зброя і т.д.) більш адекватні
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03.03.2024 21:44 Відповісти
Кінокритика це притулок бездарності. Ті хто не здатен творити сам "критикує", тобто абсолютно субєктивно коментує, створене іншими. Як правило всі статті замовні і спрямовані лише на те щоб затягнути глядача в кінозал. З продажу квитків капає грошик "кінокритику". Які взагалі претензії у кіно-критика можуть бути до літератора?
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03.03.2024 21:58 Відповісти
Это для тех кто любит киберпанк. Но есть же и те, кто не любит.
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04.03.2024 00:11 Відповісти
Добре що в Україні можуть робити якісне обладнання світового класу. Чудова альтернатива могла б бути до вузькооких комуністів з Китаю.
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03.03.2024 19:54 Відповісти
очень важное событие, прям как прибытие авиадивизии F-16.
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03.03.2024 19:59 Відповісти
Нарешті ми навчились скло шліфувати. Скоро почнемо випускати калькулятори.
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03.03.2024 20:02 Відповісти
Колись Арсенал багато оптики виготовляв...
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03.03.2024 20:23 Відповісти
Судячи з iнфи на їх сторiнцi у ФБ, вони роблять rehouse - тобто "пересаджають" лiнзоблоки зi старих радянських об'єктивiв у новi оправи. Ото й все, нiякого "шлiфування".
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03.03.2024 20:30 Відповісти
Самі лінзи не їх виробництва.

"IronGlass выработала для себя нишу, специализируясь на переоснащении винтажных советских объективов, включая известный Helios 44-2 MKII. С этим новым проектом компания расширяет свои предложения, включая серию Carl Zeiss Jena, предоставляя современный, устойчивый корпус, который сохраняет оригинальные, так любимые оптические свойства этих объективов"
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03.03.2024 20:30 Відповісти
Калькулятори вже випускали. Дерев'яні і пластикові. Я на них в 60-х роках вчився калькулювати.
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03.03.2024 21:42 Відповісти
Після війни і можливо вже навіть зараз Україна може запропонувати себе як альтернативу Китаю у плані виготовлення всього: ноутбуків, камер, побутового приладдя, смартфонів. Всього чим користуються люди зараз і що має надпис зроблено в Китаї.
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03.03.2024 20:02 Відповісти
А до війни що заважало?
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03.03.2024 20:24 Відповісти
Не знаю. Можливо засилля бажаючих прібарахлітся у владі.
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03.03.2024 20:34 Відповісти
Читаючи коменти складається враження ніби пачку дріжджів кинули в сортир. Схоже що тут працює секта, яка намагається обнулити всі здобутки України.
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03.03.2024 20:19 Відповісти
То кацапи зі своєї вигрібної ями смердять ...
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03.03.2024 20:32 Відповісти
Тануна))
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03.03.2024 20:55 Відповісти
Ця новина жодним чином не стосується здобутків України. Бо це не держава Україна виготовила.
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03.03.2024 21:42 Відповісти
Ура.
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03.03.2024 20:20 Відповісти
добра реклама Україні.
підтримую розвиток високих технологій та промисловості в державі,
яка не тільки успішно стримує московських фашистів,
але і вміє робити щось сама на світовому рівні!
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03.03.2024 20:24 Відповісти
LOL
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03.03.2024 20:25 Відповісти
Знайшли із-за чого сваритися.. за те що Ми найкращі?? Пишаємось цим.. бо Ми з України..
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03.03.2024 20:27 Відповісти
Якщо є можливість, краще виготовити пару таких об'ективів і купити за ці кошти сотні об'єктивів для дронів, ніж розмінюватись на дешевку, для виготовлення якої треба набагато більше нераціонального використання потужностей.
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03.03.2024 20:33 Відповісти
Потрібно розуміти значення культури і виробництва того що допомагає цю культуру записувати. Навіть СРСР це розумів і під час другої світової війни вів наприклад трансляцію виступу оркестру з новою симфонією присвяченою війні з блокадного Ленінграду. Тому це гарна новина. Побільше б таких новин з культурного і технічного фронту України. Вони не менш важливі чим фронт військовий бо дають можливість показати людям зі всього світу українську державу в її живому вигляді.
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03.03.2024 20:33 Відповісти
Як же так. Де дбр, беб, сбу? Добийте вже весь бізнес як робили це весь час для Зелених зрадників і крадіїв
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03.03.2024 20:45 Відповісти
Скільки гнилого в наших людях. Аби щось обісрати: дизайнер шиє костюми, в яких виступає Бейонсі - гімно, укр кліпмейкерка, яка знімає кліпи топ світовим зіркам, в т.ч Джей До і Лені Кравітцу - гімно, лінзи з Дюни українського виробника - гімно. Схаменіться і витрусіть все те гімно спочатку з себе!
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03.03.2024 21:10 Відповісти
Колись ще фільм Титанік,чи ще якийсь відомий знімався за допомогою українського обладнання.
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03.03.2024 21:23 Відповісти
Ще цiкавий коментар у ФБ:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006187664748&comment_id=Y29tbWVudDozNjQyMTc1MjgyNjY1MzU4XzcxOTQ2MzczMzcxNjkyMA%3D%3D&__cft__[0]=AZVEUUiHGamqy37ojoYxd68c-hldZSEt5xYHJYeV2nnL7yyeXo2EDkGD9qkUfDQg2nkqjs2evxZ4Wp2uk7iuidsvCGnQsyXe5HOFXYF0UDhcbfKOG9aTuAxY0W5NJ7RHs26lEBxZZDozRURo92YVFiap&__tn__=R]-R Kostiantyn Harkavyi

https://www.facebook.com/ArkovArtem?__cft__[0]=AZVEUUiHGamqy37ojoYxd68c-hldZSEt5xYHJYeV2nnL7yyeXo2EDkGD9qkUfDQg2nkqjs2evxZ4Wp2uk7iuidsvCGnQsyXe5HOFXYF0UDhcbfKOG9aTuAxY0W5NJ7RHs26lEBxZZDozRURo92YVFiap&__tn__=R]-R Artem Arkov якої відповіді ви чекаєте? Чому ми не називаємо радянські та російські лінзи українськими? Мабуть тому, що це не правда. Ми займаємося рехаузінгом, це переобладнання олдскульних лінз під ******* стандарти кіноіндустрії з поліпшенням їх характеристик. Саме тому використовуючи радянські лінзи ми так і зазначаємо. Про належність до України говорить гравіювання "made in Ukraine " на кожному корпусі. Ми робимо продукт належної якості і відомий у світі не через жовто-блакитні кольори, тож не маємо потреби піаритись на цьому. Натомість Україна може пишатись, що попри всі перепони ще є люди, що вміють і роблять круті речі в Україні, а не деінде.

Тобто, "пересадили" старi радянські та російські лiнзи у корпуса пiд новi камери, зробили гравiювання Made in Ukraine... Оп-па, перемога!
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03.03.2024 22:18 Відповісти
Молодцы, первая часть фильма просто шикарная.
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03.03.2024 22:34 Відповісти
І шо? Яка на йух Дюна???
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03.03.2024 22:59 Відповісти
Дрожь земли...це продовження?..
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04.03.2024 00:11 Відповісти
А кто-то может мне пояснить - а в чём собственно прелесть старых линз в новых корпусах кроме возможной дешевизны?
Микроскоп Левенгука - это прикольно, но если микроскопом не камин украшать, а пользоваться по назначению - современный лучше будет, не?
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04.03.2024 09:49 Відповісти
Это не украинские объективы, а советские.
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04.03.2024 10:43 Відповісти
..у мене й досі надійно працює телеоб"єктив київського "арсеналу", тепер вже і на японській цифрі.. недорого і безвідмовно
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04.03.2024 14:04 Відповісти
Заглянув на їх сайт.
Схоже це та фірма, що за копійки у пенсіонерів скупає стару совкову оптику.
Їх об'явами усі під'їзди обклеєні.
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04.03.2024 15:43 Відповісти
Ми вже як кацапи) скоро будемо радіти що в нас випустили пісуар в який в нічному пабі посцав квентін тарантіно!!!
Хтось пояснить яка суть радості навколо цієї новини?
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04.03.2024 23:08 Відповісти
Удивительно узнавать такие факты о создании киношедевров, как использование украинских объективов при съемке "Дюны. Часть вторая". Это не только подчеркивает важность технологий в создании визуальной магии на экране, но и демонстрирует, как международное сотрудничество может привести к созданию настоящих произведений искусства. Каждый аспект производства фильма играет решающую роль в создании историй, которые захватывают воображение зрителей по всему миру. Для тех, кто ищет еще больше увлекательных историй и невероятных приключений, обязательно стоит посетить эту https://onlinefilms.top/genre-g-priklyucheniya коллекцию приключенческих фильмов.
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01.04.2024 17:20 Відповісти
 
 