Фільм "Дюна. Частина друга" знімали українськими об’єктивами. ФОТОрепортаж

У знімальному процесі фільму "Дюна. Частина друга", світова прем’єра якого відбулася днями, активно брали участь об’єктиви виробництва української компанії.

Про це розповів співробітник компанії Костянтин Гаркавий у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Майже два роки очікування і нарешті можна сказати, що у знімальному процесі активно брали участь об’єктиви виробництва IronGlass x VLFV Lens Rehousing - User Group. Це далеко не перше велике кіно за участю наших лінз, але воно стало справжнім випробувальним полігоном для наших MKll залізяк", - написав Гаркавий.

Як зазначається, розробку цього корпусу та механіки було розпочато у 2021, на початку 2022 були виготовлені чергові прототипи, але потім почалася війна.

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"Незважаючи на тяжкі часи команда продовжувала працювати, хтось на місцях, хтось дистанційно з окопів. Я дуже радий, що ми встигли вчасно зробити предсерійні залізяки для Грейга Фрейзера, та він на повну використав їх на знімальному майданчику Duna. Тішить мене, що серед тисяч інших варіантів були обрані саме MKll від IronGlass, що вони чудово відпрацювали без нарікань на механіку та оптичну складову, що навіть у складні часи у воюючій країні можемо робити якісний продукт світового рівня та опинитися причетним до яскравих кіноподій", - додав він.

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Довідка: "Дюна: Частина друга" - науково-фантастичний фільм режисера Дені Вільнева. Робота над фільмом почалася у 2021 році. Світова прем'єра фільму відбулася 6 лютого 2024 року в Auditorio Nacional у Мексиці. В Україні прем'єра відбулася 28 лютого 2024 року.