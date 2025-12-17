Украинский фильм "2000 метров до Андреевки" попал в шорт-лист "Оскара"
Украинский документальный фильм "2000 метров до Андреевки" режиссера Мстислава Чернова вошел в короткий список претендентов на 98-ю премию "Оскар" в категории "Документальный фильм".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Американской киноакадемии.
Как отмечается, "2000 метров до Андреевки" прошел в списки в категории "Документальный фильм". В лонг-листе он был также в категории "Международный полнометражный фильм", но в шорт-лист не попал.
О чем фильм
Фильм охватывает события украинского контрнаступления на Бахмутском направлении в сентябре 2023 года. В частности, освещает работу взвода украинских военных 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые должны преодолеть укрепленный лес для деоккупации села Андреевка.
Какие еще фильмы о войне в Украине попали на премию
- В шорт-лист в категории "Лучший короткометражный анимационный фильм" попала украинская лента "Я умерла в Ирпене" режиссера Анастасии Фалилеевой.
Короткометражка рассказывает о первых днях российского полномасштабного вторжения через личную историю режиссера.
- В шорт-лист в категории "Лучший короткометражный игровой фильм" вошла британская короткометражная лента "Камень, ножницы, бумага" (Rock, Paper, Scissors) режиссера Франца Бёма.
Фильм рассказывает о событиях полномасштабной войны в Украине, где во время российского наступления в бункере находятся гражданские и раненые военные, и их безуспешно пытаются эвакуировать. Главную роль в фильме сыграл украинский актер театра и кино Александр Рудинский. Ранее фильм получил премию Британской академии телевидения и киноискусства (BAFTA).
Когда объявят номинантов
Номинанты станут известны 22 января 2026 года, а сама церемония вручения 98-й премии "Оскар" состоится 15 марта 2026 года.
"Оскар" в украинском кинематографе
Напомним, лента "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова победила в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм" 96-й премии "Оскар" Американской академии кинематографических искусств в 2023 году.
- В 2019 году от Украины на премию "Оскар" был выдвинут фильм Наримана Алиева "Домой" (Evge),
- 2020 - "Атлантида" Валентина Васяновича (Atlantis),
- 2021 - "Плохие дороги" Натальи Ворожбит,
- 2022 - "Клондайк" Марины Эр Горбач,
- 2023 - "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова,
- 2024 - "Ля Палисиада" Филиппа Сотниченко.
