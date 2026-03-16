Сутки на Запорожье: шесть человек ранены в результате вражеских атак по областному центру и району. Без электричества остались более 7500 абонентов

В результате вражеских атак по Запорожью и Запорожскому району ранены шесть человек. После ночного удара по областному центру без электричества остались более 7500 абонентов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Враг атаковал Запорожье. Произошел пожар. В результате удара остались без электричества более 7500 абонентов.

Энергетики начнут восстановление, как только позволит ситуация с безопасностью", - говорится в сообщении.

Обстрелы за сутки

Всего за сутки оккупанты нанесли 710 ударов по 34 населенным пунктам Запорожской области:

Войска РФ нанесли 18 авиаударов по Малокатериновке, Веселянке, Барвиновке, Новоселовке, Любицкому, Орехову, Мирному, Гуляйпольскому, Воздвижке, Чаривному, Копаням, Верхней Терсе.

401 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Разумовку, Лысогорку, Степногорск, Приморское, Лукьяновское, Павловку, Степовое, Малые Щербаки, Гуляйполе, Зализнычное, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Зеленое, Доброполье, Прилуки, Щербаки, Чаривное, Варваровку, Мирное, Цветково, Гиркое.

Зафиксировано 5 обстрелов из РСЗО по Зализнычному, Варваровке и Новоданиловке.

286 артиллерийских ударов пришлось на Степногорск, Приморское, Лукьяновское, Степовое, Малые Щербаки, Гуляйполе, Зализнычное, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Доброполье, Варваровку, Чаривное, Зеленое и Прилуки.

"Поступило 88 сообщений о повреждении жилья, объектов инфраструктуры и автомобилей", - отметил Федоров.

