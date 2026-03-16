Доба на Запоріжжі: шість людей поранені внаслідок ворожих атак по обласному центру та району. Знеструмлено понад 7500 абонентів

Внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району поранено шість людей. Після нічного удару по обласному центру знеструмлено понад 7500 абонентів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

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"Ворог атакував Запоріжжя. Сталася пожежа. Внаслідок удару знеструмлено понад 7500 абонентів.

Енергетики розпочнуть відновлення, як тільки дозволить безпекова ситуація", - йдеться в повідомленні.

Обстріли за добу

Загалом упродовж доби окупанти завдали 710 ударів по 34 населених пунктах Запорізької області:

Війська РФ здійснили 18 авіаударів по Малокатеринівці, Веселянці, Барвинівці, Новоселівці, Любицькому, Оріхову, Мирному, Гуляйпільському, Воздвижівці, Чарівному, Копанях, Верхній Терсі.

401 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Розумівку, Лисогірку, Степногірськ, Приморське, Лук’янівське, Павлівку, Степове, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Зелене, Добропілля, Прилуки, Щербаки, Чарівне, Варварівку, Мирне, Цвіткове, Гірке.

Зафіксовано 5 обстрілів з РСЗВ по Залізничному, Варварівці та Новоданилівці.

286 артилерійських ударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Лук’янівському, Степовому, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Добропіллю, Варварівці, Чарівному, Зеленому та Прилуках.

"Надійшло 88 повідомлень про пошкодження житла, об’єктів інфраструктури та автівок", - зазначив Федоров.

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