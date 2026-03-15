Помер 17-річний хлопець, поранений під час атаки РФ на Запоріжжя

Зросла кількість жертв вчорашньої атаки РФ на Запоріжжя.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Помер молодий хлопець

"росія забрала ще одне життя - в лікарні помер 17-річний хлопець, який отримав поранення внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя", - інформує очільник області.

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Таким чином, після обстрілу двоє загиблих та 21 людина поранена.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що війська РФ ударили по Запоріжжю, загинула людина, 19 поранених.

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