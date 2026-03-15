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Помер 17-річний хлопець, поранений під час атаки РФ на Запоріжжя

обстріл Запоріжжя

Зросла кількість жертв вчорашньої атаки РФ на Запоріжжя.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Помер молодий хлопець

"росія забрала ще одне життя - в лікарні помер 17-річний хлопець, який отримав поранення внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя", - інформує очільник області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти завдали 735 ударів по Запоріжжю та області: двоє людей загинуло, ще 22 поранені. ФОТО

Таким чином, після обстрілу двоє загиблих та 21 людина поранена.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що війська РФ ударили по Запоріжжю, загинула людина, 19 поранених.

Також читайте: Доба на Запоріжжі: троє поранених, майже 900 ударів по населених пунктах

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Запоріжжя (2604) Запорізька область (4997) Запорізький район (633)
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Топ коментарі
+10
Співчуття рідним. Я чув цей приліт. Обставини життєві різні бувають. Але дітей треба вивозити за кордон
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15.03.2026 12:44 Відповісти
+6
Як же боляче таке читати! Дитина...
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15.03.2026 12:50 Відповісти
+4
дивує така безпечність батьків
хай би за кордоном, але
майбутнє нації продовжиться
а так кожна вбита дитина- це перерваний ланцюжок
національної ідентичності
на фронті занадто ....
а тут мали можливість і не виїхали..
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15.03.2026 13:07 Відповісти

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