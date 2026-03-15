Умер 17-летний парень, раненный во время атаки РФ на Запорожье
Увеличилось число жертв вчерашнего нападения РФ на Запорожье.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Умер молодой парень
"Россия унесла еще одну жизнь — в больнице скончался 17-летний парень, получивший ранения в результате вражеской атаки на Запорожье", — сообщает глава области.
Таким образом, после обстрела двое погибших и 21 человек ранен.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что войска РФ нанесли удар по Запорожью, погиб человек, 19 раненых.
