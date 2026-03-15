РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8192 посетителя онлайн
Новости
210 2

Умер 17-летний парень, раненный во время атаки РФ на Запорожье

обстрел Запорожья

Увеличилось число жертв вчерашнего нападения РФ на Запорожье.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Умер молодой парень

"Россия унесла еще одну жизнь — в больнице скончался 17-летний парень, получивший ранения в результате вражеской атаки на Запорожье", — сообщает глава области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты нанесли 735 ударов по Запорожью и области: двое человек погибли, еще 22 ранены. ФОТО

Таким образом, после обстрела двое погибших и 21 человек ранен.

What preceded?

Ранее сообщалось, что войска РФ нанесли удар по Запорожью, погиб человек, 19 раненых.

Читайте также: Сутки в Запорожской области: трое раненых, почти 900 ударов по населенным пунктам

Автор: 

Запорожье (753) Запорожская область (2261) Запорожский район (444)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Співчуття рідним. Я чув цей приліт. Обставини життєві різні бувають. Але дітей треба вивозити за кордон
показать весь комментарий
15.03.2026 12:44 Ответить
Як же боляче таке читати! Дитина...
показать весь комментарий
15.03.2026 12:50 Ответить
 
 