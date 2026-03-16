Дронары Черниговского пограничного отряда уничтожили РЭБ, пулемет и орудие "МСТА-Б" оккупантов. ВИДЕО

Операторы дронов Черниговского пограничного отряда уничтожили мобильную огневую группу противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты 105-го пограничного отряда имени князя Владимира во время ночной боевой операции нанесли удары по технике противника и средствам радиоэлектронной борьбы.

В частности, уничтожено:

  • мобильную огневую группу противника;

  • технику оккупантов;

  • средства РЭБ;

  • пулемет;

  • боекомплект;

  • орудие МСТА-Б 152 мм.

Кадры боевых действий опубликованы в официальном Telegram-канале ГПСУ.

Смотрите также: Операторы 413-го ОП СБС "Рейд" сожгли российский ЗРК "Тор-М2" в районе Балашовки. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничники подразделения "Стрикс" уничтожили миномет, автомобиль и склад оккупантов на Харьковском направлении. ВИДЕО

