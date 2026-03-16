Дронары Черниговского пограничного отряда уничтожили РЭБ, пулемет и орудие "МСТА-Б" оккупантов. ВИДЕО
Операторы дронов Черниговского пограничного отряда уничтожили мобильную огневую группу противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты 105-го пограничного отряда имени князя Владимира во время ночной боевой операции нанесли удары по технике противника и средствам радиоэлектронной борьбы.
В частности, уничтожено:
-
мобильную огневую группу противника;
-
технику оккупантов;
-
средства РЭБ;
-
пулемет;
-
боекомплект;
-
орудие МСТА-Б 152 мм.
Кадры боевых действий опубликованы в официальном Telegram-канале ГПСУ.
