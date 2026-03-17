За сутки враг атаковал Харьков и область: 10 пострадавших, разрушения гражданской инфраструктуры
За последние сутки российские войска обстреляли Харьков и 16 населенных пунктов области. 10 человек пострадали, повреждены дома, автомобили, электросети и предприятия.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов.
Враг атаковал БпЛА Шевченковский, Немишлянский, Салтовский районы Харькова. Также беспилотниками различных типов и ракетой были нанесены удары по Богодуховскому, Чугуевскому, Изюмскому, Харьковскому и Купянскому районам области. В результате атак есть пострадавшие:
- в Харькове перенес острую реакцию на стресс 34-летний мужчина, травмированы мужчины 61, 52, 54 лет;
- в селе Мартовое Печенижской громады пострадала 75-летняя женщина;
- в селе Просянка Киндрашевской громады пострадали 84-летняя и 70-летняя женщины и 74-летний мужчина;
- возле села Мирное Шевченковской громады получила травмы 48-летняя женщина;
- недалеко от села Гороховатка Боровской громады пострадал 65-летний мужчина.
"Также медики оказали помощь 68-летнему мужчине, который 13 марта получил ранения в с. Новоосиново Куриловской громады", — сообщил Синегубов.
Удары по гражданской инфраструктуре
Враг продолжает разрушать гражданскую инфраструктуру Харьковщины:
- в г. Харьков повреждено остекление окон в 3 домах, гражданское предприятие, автомобиль, электросети;
- в Богодуховском районе повреждены 3 частных дома (пгт. Золочев), 2 частных дома, хозяйственные постройки, электросети (с. Клиновая Новоселовка), многоквартирный дом (с. Светличное);
- в Купянском районе поврежден частный дом (с. Гусинка), автомобиль (с. Мирное), автомобиль, автомобиль скорой медицинской помощи (с. Просянка);
- в Изюмском районе повреждены окна в доме, придомовые постройки (г. Изюм), автомобиль (с. Гороховатка);
- в Харьковском районе повреждены гражданское предприятие (г. Мерефа), нежилое здание (п. Рогань);
- в Чугуевском районе повреждены частный дом (с. Мартово), частный дом, электросети (п. Старый Салтов), СТО, 4 автомобиля (г. Чугуев), остекление окон в домах (с. Зеленый Колодезь).
