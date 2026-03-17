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Новини Обстріли Харківщини
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За добу ворог атакував Харків і область: 10 постраждалих, руйнування цивільної інфраструктури

У Харкові та районі зафіксовано обстріли: поранені 10 людей, руйнування

За минулу добу російські війська атакували Харків і 16 населених пунктів області. 10 людей постраждали, пошкоджено будинки, автомобілі, електромережі та підприємства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

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Ворог атакував БпЛА Шевченківський, Немишлянський, Салтівський райони Харкова. Також безпілотниками різних типів та ракетою було завдано ударів по Богодухівському, Чугуївському, Ізюмському, Харківському та Куп'янському районах області. Внаслідок атак є постраждалі:

  • у Харкові зазнав гострої реакції на стрес 34-річний чоловік, травмовані чоловіки 61, 52, 54 роки;
  • у селі Мартове Печенізької громади постраждала 75-річна жінка;
  • у селі Просянка Кіндрашівської громади постраждали 84-річна і 70-річна жінки та 74-річний чоловік;
  • біля села Мирне Шевченківської громади зазнала травм 48-річна жінка;
  • неподалік села Гороховатка Борівської громади постраждав 65-річний чоловік.

"Також медики надали допомогу 68-річному чоловіку, який 13 березня зазнав поранень у с. Новоосинове Курилівської громади", - повідомив Синєгубов.

Удари по цивільній інфраструктурі

Ворог продовжує руйнувати цивільну інфраструктуру Харківщини:

  • у м. Харків пошкоджено скління вікон у 3 будинках, цивільне підприємство, автомобіль, електромережі;
  • у Богодухівському районі пошкоджено 3 приватні будинки (сел. Золочів), 2 приватні будинки, господарчі споруди, електромережі (с. Клинова Новоселівка), багатоквартирний будинок (с. Світличне);
  • у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Гусинка), автомобіль (с. Мирне), автомобіль, автомобіль екстреної медичної допомоги (с. Просянка);
  • в Ізюмському районі пошкоджено вікна в будинку, прибудинкові споруди (м. Ізюм), автомобіль (с. Гороховатка);
  • у Харківському районі пошкоджено цивільне підприємство (м. Мерефа), нежитлову будівлю (сел. Рогань);
  • у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (с. Мартове), приватний будинок, електромережі (сел. Старий Салтів), СТО, 4 автомобілі (м. Чугуїв), скління вікон у будинках (с. Зелений Колодязь).

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Автор: 

обстріл (34636) Харків (6170) Ізюм (364) Харківська область (2881) Богодухівський район (179) Ізюмський район (237) Куп’янський район (756) Харківський район (965) Чугуївський район (405) Гороховатка (7) Просянка (1) Новоосинове (9) Мирне (12) Рогань (1) Мартове (3) Старий Салтів (20) Чугуїв (70) Золочів (64) Світличне (4) Гусинка (5) Мерефа (13) Зелений Колодязь (1)
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