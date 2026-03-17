За добу ворог атакував Харків і область: 10 постраждалих, руйнування цивільної інфраструктури

За минулу добу російські війська атакували Харків і 16 населених пунктів області. 10 людей постраждали, пошкоджено будинки, автомобілі, електромережі та підприємства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

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Ворог атакував БпЛА Шевченківський, Немишлянський, Салтівський райони Харкова. Також безпілотниками різних типів та ракетою було завдано ударів по Богодухівському, Чугуївському, Ізюмському, Харківському та Куп'янському районах області. Внаслідок атак є постраждалі:

у Харкові зазнав гострої реакції на стрес 34-річний чоловік, травмовані чоловіки 61, 52, 54 роки;

у селі Мартове Печенізької громади постраждала 75-річна жінка;

у селі Просянка Кіндрашівської громади постраждали 84-річна і 70-річна жінки та 74-річний чоловік;

біля села Мирне Шевченківської громади зазнала травм 48-річна жінка;

неподалік села Гороховатка Борівської громади постраждав 65-річний чоловік.

"Також медики надали допомогу 68-річному чоловіку, який 13 березня зазнав поранень у с. Новоосинове Курилівської громади", - повідомив Синєгубов.

Удари по цивільній інфраструктурі

Ворог продовжує руйнувати цивільну інфраструктуру Харківщини:

у м. Харків пошкоджено скління вікон у 3 будинках, цивільне підприємство, автомобіль, електромережі;

у Богодухівському районі пошкоджено 3 приватні будинки (сел. Золочів), 2 приватні будинки, господарчі споруди, електромережі (с. Клинова Новоселівка), багатоквартирний будинок (с. Світличне);

у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Гусинка), автомобіль (с. Мирне), автомобіль, автомобіль екстреної медичної допомоги (с. Просянка);

в Ізюмському районі пошкоджено вікна в будинку, прибудинкові споруди (м. Ізюм), автомобіль (с. Гороховатка);

у Харківському районі пошкоджено цивільне підприємство (м. Мерефа), нежитлову будівлю (сел. Рогань);

у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (с. Мартове), приватний будинок, електромережі (сел. Старий Салтів), СТО, 4 автомобілі (м. Чугуїв), скління вікон у будинках (с. Зелений Колодязь).

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