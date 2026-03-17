АМКУ проверяет, не договаривались ли между собой АЗС о повышении цен на топливо. ДОКУМЕНТ

Антимонопольный комитет Украины по своему запросу получил информацию от сетей АЗС о повышении цен на топливо.

Об этом в ответ на запрос Цензор.НЕТ сообщил заместитель председателя АМКУ — государственный уполномоченный Денис Клюшников.

Что известно?

"Предварительный анализ показывает, что на формирование цен на топливо влияет ряд объективных факторов, в частности: ситуация на международных рынках нефтепродуктов; резкий рост спроса на топливо; сокращение предложения топлива; акцизный налог и налог на добавленную стоимость; курс национальной валюты; расходы на логистику и транспортировку; условия поставки и контрактов; расходы на хранение и реализацию топлива.

Информация, полученная Комитетом от участников рынка, содержит сведения с ограниченным доступом и конфиденциальную информацию субъектов хозяйствования. В связи с чем в соответствии с законодательством Комитет не имеет правовых оснований для ее персонализированного разглашения", - отметил он.

Клюшников отметил, что АМКУ проверяет, не договаривались ли между собой сети АЗС о повышении цен на бензин и дизель, и если такая договоренность будет доказана – это будет нарушением закона:

"9 марта 2026 года Комитет начал рассмотрение дела по признакам совершения субъектами хозяйствования, осуществляющими деятельность на рынках розничной реализации светлых нефтепродуктов, нарушения, предусмотренного частью первой статьи 6 и пунктом 1 статьи 50 Закона Украины "О защите экономической конкуренции", в виде антиконкурентных согласованных действий, заключающихся в повышении розничных цен на светлые нефтепродукты (дизельное топливо и бензин марки А-95).

Перечень субъектов хозяйствования – ответчиков по делу будет определен по результатам дальнейшей обработки материалов и получения дополнительной информации. Размеры штрафов определены статьей 52 настоящего Закона. За нарушение, определенное пунктом 1 статьи 50 настоящего Закона, налагаются штрафы в размере до десяти процентов дохода (выручки) субъекта хозяйствования от реализации продукции (товаров, работ, услуг) за последний отчетный год, предшествовавший году, в котором налагается штраф".

Заместитель председателя АМКУ подчеркнул, что Комитет продолжает выяснять информацию, необходимую для установления наличия или отсутствия нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, что требует времени, и стремится рассмотреть дело как можно быстрее.

Он заверил, что АМКУ и в дальнейшем будет контролировать ситуацию на рынке топлива, чтобы обеспечить честную конкуренцию и защиту интересов украинских потребителей.

"В то же время Комитет не уполномочен осуществлять государственное регулирование цен, в частности, на нефтепродукты, поэтому его полномочия в этой сфере ограничиваются обеспечением соблюдения именно законодательства о защите экономической конкуренции, а не ценообразования", — добавил Клюшников.

