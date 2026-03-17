АМКУ перевіряє, чи не домовлялися між собою АЗС про підвищення цін на пальне. ДОКУМЕНТ

Антимонопольний комітет України на свою вимогу отримав інформацію від мереж АЗС щодо підвищення цін на пальне.

Про це у відповідь на запит Цензор.НЕТ повідомив заступник голови АМКУ - державний уповноважений Денис Клюшников.

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Що відомо?

"Попередній аналіз свідчить, що на формування цін на пальне впливає низка об’єктивних факторів, зокрема: ситуація на міжнародних ринках нафтопродуктів; різке зростання попиту на пальне; скорочення пропозиції пального; акцизний податок та податок на додану вартість; курс національної валюти; витрати на логістику та транспортування; умови постачання та контрактів; витрати на зберігання та реалізацію пального.

Інформація, отримана Комітетом від учасників ринку, містить відомості з обмеженим доступом та конфіденційну інформацію суб’єктів господарювання. У зв’язку з чим відповідно до законодавства Комітет не має правових підстав для її персоналізованого розголошення", - зазначив він.

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Клюшников зауважив, що АМКУ перевіряє, чи не домовлялися між собою мережі АЗС про підвищення цін на бензин та дизель, і якщо таку домовленість доведуть – це буде порушенням закону:

"9 березня 2026 року Комітет розпочав розгляд справи за ознаками вчинення суб’єктами господарювання, що здійснюють діяльність на ринках роздрібної реалізації світлих нафтопродуктів, порушення, передбаченого частиною першою статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що полягають у підвищенні роздрібних цін на світлі нафтопродукти (дизельне пальне та бензин марки А-95).

Перелік суб’єктів господарювання – відповідачів у справі буде визначений за результатами подальшого опрацювання матеріалів та отримання додаткової інформації. Розміри штрафів визначено статтею 52 цього Закону. За порушення, визначене пунктом 1 статті 50 цього Закону, накладаються штрафи у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб’єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф".

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Заступник голови АМКУ наголосив, що Комітет продовжує з’ясовувати інформацію, необхідну для встановлення наявності чи відсутності порушення законодавства про захист економічної конкуренції, що потребує часу, і прагне розглянути справу якнайшвидше.

Він запевнив, що АМКУ і надалі контролюватиме ситуацію на ринку пального, щоб забезпечити чесну конкуренцію та захист інтересів українських споживачів.

"Водночас Комітет не уповноважений здійснювати державне регулювання цін, зокрема, на світлі нафтопродукти, тому його повноваження у цій сфері обмежуються забезпеченням дотримання саме законодавства про захист економічної конкуренції, а не ціноутворення", - додав Клюшников.

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