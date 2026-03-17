Один человек погиб и 9 получили ранения в результате российских обстрелов Херсонщины

За прошедшие сутки российские войска продолжали наносить удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Атакованные населенные пункты

За прошедшие сутки под вражеским дронным террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Камишаны, Молодежное, Надднепрянское, Приднепровское, Садовое, Дарьевка, Ивановка, Ингулец, Никольское, Новотягинка, Понятовка, Токаревка, Белозерка, Днепровское, Кизомыс, Разлив, Томина Балка, Станислав, Александровка, Софиевка, Широкая Балка, Берислав, Змиевка, Раковка, Урожайное, Новокаиры, Золотая Балка, Украинка, Червоное, Пятихатки, Тягинка, Бургунка, Львово, Ольговка, Осокоровка, Веселое, Казацкое и город Херсон.

Куда наносил удары враг

российские военные наносили удары по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 2 многоэтажки и 6 частных домов. Также оккупанты повредили пенитенциарное учреждение, газопровод, частный гараж и автомобили.

В результате российской агрессии 1 человек погиб, еще 9 получили ранения, из них — 1 ребенок.

Вчера из освобожденных громад региона эвакуировали 2 человека.

Читайте: За сутки россияне применили авиацию, артиллерию и дроны на Херсонщине: есть жертвы