В течение суток россияне применили авиацию, артиллерию и дроны на Херсонщине: есть жертвы

Вследствие вражеских обстрелов 16 марта в Херсонской области один человек погиб, еще двое получили ранения.

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Под процессуальным руководством органов прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 16 марта 2026 года армия РФ нанесла массированный авиационный удар, направив снаряды по населенным пунктам Херсонского района области. И в очередной раз применила артиллерию и дроны различного типа.

По состоянию на 17:30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии погиб один человек, а еще двое получили ранения.

Около 12:10 оккупанты в Херсоне сбросили взрывчатку с БПЛА на гражданский автомобиль. Погибла 38-летняя пассажирка, а 64-летний водитель автомобиля получил осколочные ранения.

Утром при аналогичных обстоятельствах в Херсоне пострадал водитель другого автомобиля – с тяжелыми травмами мужчину доставили в больницу.

Кроме того, повреждены частные и многоквартирные дома, здание учебного заведения, хозяйственные постройки и автотранспорт.

Прокуроры совместно со следователями продолжают фиксировать последствия обстрелов и документировать военные преступления, совершенные вооруженными формированиями государства-агрессора.

