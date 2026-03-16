Россияне 25 раз за сутки атаковали Днепропетровщину: двое погибших, восемь раненых
Два человека погибли, восемь — пострадали. 16 марта враг 25 раз нанес удары по трем районам Днепропетровщины с помощью беспилотников, артиллерии, авиабомб и ракет.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.
- В Синельниковском районе под ударом оказались Зайцевская, Межевская и Покровская громады. В целом в районе уничтожены 16 частных домов, еще 35 – повреждены. Разрушены школа и пожарная часть. Погибли два человека, восемь – пострадали
- В Никопольском районе агрессор нанес удары по Никополю, Покровской, Марганецкой, Мировской и Червоногригоровской громадам. Повреждены инфраструктура, предприятие, школа, АЗС, частные дома и летняя кухня.
- В Зеленодольской громаде, что в Криворожском районе, горел частный дом.
