Россияне 25 раз за сутки атаковали Днепропетровщину: двое погибших, восемь раненых

Днепропетровская область

Два человека погибли, восемь — пострадали. 16 марта враг 25 раз нанес удары по трем районам Днепропетровщины с помощью беспилотников, артиллерии, авиабомб и ракет.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

  • В Синельниковском районе под ударом оказались Зайцевская, Межевская и Покровская громады. В целом в районе уничтожены 16 частных домов, еще 35 – повреждены. Разрушены школа и пожарная часть. Погибли два человека, восемь – пострадали 
  • В Никопольском районе агрессор нанес удары по Никополю, Покровской, Марганецкой, Мировской и Червоногригоровской громадам. Повреждены инфраструктура, предприятие, школа, АЗС, частные дома и летняя кухня.
  • В Зеленодольской громаде, что в Криворожском районе, горел частный дом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "АрселорМиттал Кривой Рог" досрочно останавливает один из производственных цехов и уволит 1000 работников

