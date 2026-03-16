Росіяни 25 разів за добу атакували Дніпропетровщину: двоє загиблих, восьмеро поранених
Двоє людей загинули, восьмеро – постраждали. Ворог 16 березня 25 разів атакував три райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією, авіабомбами та ракетою.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.
- На Синельниківщині під ударом були Зайцівська, Межівська та Покровська громади. В цілому в районі знищені 16 приватних будинків, ще 35 – пошкоджені. Понівечені школа і пожежна частина. Загинули двоє людей, восьмеро – постраждали
- На Нікопольщині агресор поцілив по Нікополю, Покровській, Марганецькій, Мирівській і Червоногригорівській громадах. Пошкоджені інфраструктура, підприємство, школа, АЗС, приватні будинки та літня кухня.
- У Зеленодольській громаді, що на Криворіжжі, горів приватний будинок.
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