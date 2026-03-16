УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8813 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Дніпропетровщини
792 0

Росіяни 25 разів за добу атакували Дніпропетровщину: двоє загиблих, восьмеро поранених

дніпропетровщина

Двоє людей загинули, восьмеро – постраждали. Ворог 16 березня 25 разів атакував три райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією, авіабомбами та ракетою.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

  • На Синельниківщині під ударом були Зайцівська, Межівська та Покровська громади. В цілому в районі знищені 16 приватних будинків, ще 35 – пошкоджені. Понівечені школа і пожежна частина. Загинули двоє людей, восьмеро – постраждали 
  • На Нікопольщині агресор поцілив по Нікополю, Покровській, Марганецькій, Мирівській і Червоногригорівській громадах. Пошкоджені інфраструктура, підприємство, школа, АЗС, приватні будинки та літня кухня.
  • У Зеленодольській громаді, що на Криворіжжі, горів приватний будинок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "АрселорМіттал Кривий Ріг" достроково зупиняє один з виробничих цехів і звілинить 1000 працівників

Автор: 

обстріл (34636) Дніпропетровська область (5155)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 