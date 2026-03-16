Протягом доби росіяни застосували авіацію, артилерію та дрони на Херсонщині: є жертви

Внаслідок ворожих обстрілів 16 березня на Херсонщині одна людина загинула, ще двоє дістали поранень.

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

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За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 16 березня 2026 року армія рф здійснила масований авіаційний удар, спрямувавши снаряди по населених пунктах Херсонського району області. Та вкотре застосовувала артилерію та дрони різного типу.

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Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії загинула одна людина,та ще двоє дістали поранень.

близько 12:10 окупанти у Херсоні скинули вибухівку з БпЛА на цивільний автомобіль. Загинула 38-річна пасажирка, а 64-річний водій авто дістав осколкові поранення.

Вранці за аналогічних обставин у Херсоні постраждав водій іншого авто – з важкими травмами чоловіка доставили до лікарні.

Крім того, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, будівля навчального закладу, господарчі споруди та автотранспорт.

Прокурори спільно зі слідчими продовжують фіксацію наслідків обстрілів та документування воєнних злочинів, скоєних збройними формуваннями держави-агресора.

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