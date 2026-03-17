Одна людина загинула і 9 поранені внаслідок російських обстрілів Херсонщини

Упродовж минулої доби російські війська продовжували завдавати ударів по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого є загиблий на поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

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Атаковані населені пункти

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Комишани, Молодіжне, Наддніпрянське, Придніпровське, Садове, Дар'ївка, Іванівка, Інгулець, Микільське, Новотягинка, Понятівка, Токарівка, Білозерка, Дніпровське, Кізомис, Розлив, Томина Балка, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Берислав, Зміївка, Раківка, Урожайне, Новокаїри, Золота Балка, Українка, Червоне, П'ятихатки, Тягинка, Бургунка, Львове, Ольгівка, Осокорівка, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Куди бив ворог

російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 6 приватних будинків.Також окупанти понівечили пенітенціарну установу, газопровід, приватний гараж та автомобілі.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще - 9 дістали поранення, з них - 1 дитина.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 2 людини.

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