По материалам СБУ 15 лет тюрьмы получил еще один корректировщик ФСБ, наводивший удары по Харькову

Согласно доказательной базе Службы безопасности, агент ФСБ, задержанный в апреле 2024 года в Харькове, приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как установило расследование, злоумышленник наводил ракетно-бомбовые атаки рашистов по прифронтовому городу. Среди основных "целей" корректировщика были запасные командные пункты и учебные центры ВСУ.

Для наведения обстрелов агент обходил территорию областного центра и его окрестности, где пытался обнаружить военные объекты, а после возвращения домой "отчитывался" перед оккупантами.

По материалам дела, он находился на связи с сотрудником 9-го управления департамента оперативной информации 5-й службы ФСБ.

Киберспециалисты Службы безопасности задокументировали преступления агента и задержали его по месту жительства.

Установлено, что задания ФСБ выполнял завербованный врагом местный безработный. В поле зрения рашистов он попал, когда оставлял прокремлевские комментарии в Telegram-каналах.

Во время обыска у злоумышленника изъят смартфон с доказательствами работы на врага.

По материалам Службы безопасности суд признал агента виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Убивство Українців, обійшлося московіту-коригувальнику тільки у 15 років!!!
17.03.2026 16:11 Ответить
Пропоную на примусових роботах по очищенню розхєрачених об'єктів одягати їх у робу з надписом: "я наводив ворожі ракети на ваші помешкання". Це для того, аби свідомі громадяни змогли по своєму їх "віддячити".
17.03.2026 16:23 Ответить
 
 