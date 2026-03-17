По материалам СБУ 15 лет тюрьмы получил еще один корректировщик ФСБ, наводивший удары по Харькову

Согласно доказательной базе Службы безопасности, агент ФСБ, задержанный в апреле 2024 года в Харькове, приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Как установило расследование, злоумышленник наводил ракетно-бомбовые атаки рашистов по прифронтовому городу. Среди основных "целей" корректировщика были запасные командные пункты и учебные центры ВСУ.

Для наведения обстрелов агент обходил территорию областного центра и его окрестности, где пытался обнаружить военные объекты, а после возвращения домой "отчитывался" перед оккупантами.

По материалам дела, он находился на связи с сотрудником 9-го управления департамента оперативной информации 5-й службы ФСБ.

Киберспециалисты Службы безопасности задокументировали преступления агента и задержали его по месту жительства.

Установлено, что задания ФСБ выполнял завербованный врагом местный безработный. В поле зрения рашистов он попал, когда оставлял прокремлевские комментарии в Telegram-каналах.

Во время обыска у злоумышленника изъят смартфон с доказательствами работы на врага.

По материалам Службы безопасности суд признал агента виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

