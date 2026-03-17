За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав ще один коригувальник ФСБ, який наводив удари по Харкову

За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав агент ФСБ, якого у квітні 2024 року затримали у Харкові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Подробиці

Як встановило розслідування, зловмисник наводив ракетно-бомбові атаки рашистів по прифронтовому місту. Серед основних "цілей" коригувальника були запасні командні пункти та навчальні центри ЗСУ.

Для наведення обстрілів агент обходив територію обласного центру та його околиці, де намагався виявити військові об’єкти, а після повернення додому "звітував" окупантам.

За матеріалами справи, він був на зв’язку із співробітником 9-го управління департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ.

Кіберфахівці Служби безпеки задокументували злочини агента і затримали його за місцем проживання.

Встановлено, що завдання ФСБ виконував завербований ворогом місцевий безробітний. У поле зору рашистів він потрапив, коли залишав прокремлівські коментарі у Телеграм-каналах.

Під час обшуку в зловмисника вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав агента винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

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