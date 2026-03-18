"Соглашение недействительно": Малайзия стала первой страной, отказавшейся от тарифов Трампа

В среду Малайзия официально подтвердила, что её соглашение о взаимной торговле с Вашингтоном утратило силу. Это произошло после того, как Верховный суд США отменил введенные президентом Дональдом Трампом "взаимные" пошлины.

Таким образом, Малайзия стала первой страной, которая расторгла подобное соглашение с администрацией Трампа после судебного решения в прошлом месяце, сообщает Nikkei.

Другие страны, в частности Индонезия и Камбоджа, в настоящее время пересматривают аналогичные соглашения, еще не ратифицировав их. В то же время Вашингтон настаивает на соблюдении договоренностей теми правительствами, которые подписали их до вердикта суда.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Соглашение не приостановлено. Его больше нет, оно недействительно", — заявил министр торговли Джохари Абдул Гани, комментируя статус документа.

Он пояснил, что согласно решению Верховного суда США, тарифы должны быть обоснованными и не могут применяться автоматически. По октябрьскому соглашению, большая часть экспорта из Малайзии в Соединенные Штаты облагалась пошлиной в 19%.

"Соединенные Штаты должны указать причины, в частности, какие отрасли промышленности задействованы", – подчеркнул министр.

Соглашение было подписано премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом и Дональдом Трампом во время саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре вместе с договоренностью о сотрудничестве в сфере поставок критически важных минералов.

По данным источников Nikkei, Анвар Ибрагим планирует встретиться с Трампом в Вашингтоне в апреле, чтобы обсудить дальнейшую торговую политику и снизить напряженность между странами.

Как сообщалось, 20 февраля Верховный суд США признал незаконными решения президента Дональда Трампа об установлении пошлин на импортные товары. Большинство судей (шесть против трех) пришли к выводу, что Трамп превысил свои полномочия, а его тарифная политика нарушает действующее законодательство.

В то же время Дональд Трамп заявил, что такое решение Верховного суда позволит другим странам и компаниям и в дальнейшем "обдирать" Соединенные Штаты.