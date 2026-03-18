Анонимные Telegram-каналы стали инструментом манипуляции и угрозой для государства, - Биденко

Telegram как инструмент манипуляций: эксперт призывает к регулированию

Руководитель Института информационной безопасности Артем Биденко в своём блоге для "Украинской правды" заявил, что Telegram в Украине давно превратился в один из главных инструментов манипуляции общественным мнением. 

"Здесь легко усилить одну тему, полностью замалчивать другую или подать событие под нужным углом, вызвав страх, возмущение или эйфорию. Человек пролистывает ленту и думает, что видит реальную картину дня — хотя на самом деле получает уже отредактированную реальность, подобранную под конкретного заказчика", — считает Биденко.

По его словам, одной из главных причин этой проблемы является анонимность большинства Telegram-каналов, из-за которой невозможно установить ответственных за распространение манипуляций или кампаний по дискредитации.

Читайте также: Большинство преступников действуют через Telegram, — Небитов

"Кто пишет эти тексты? Кто решает, кого сегодня "топить", а кого хвалить? Чьи деньги за этим стоят — политиков, бизнеса, внешних игроков? Ответов нет. А без имени, редакции и юридического владельца в публичном поле – нет и персональной ответственности за ложь, манипуляцию или кампанию дискредитации", — говорит Биденко.

В качестве примера деградации анонимного сегмента Telegram Биденко привел историю с бывшим Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

"История с бывшим Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Те же самые анонимные каналы, которые еще недавно его буквально боготворили, впоследствии так же легко сменили тональность и перешли к дискредитации. Героизацию сменили токсичные "инсайды" и намеки. И за ни одним из этих поразительных разворотов — никакой ответственности", — отмечает Биденко.

При этом Биденко подчеркнул, что государство должно немедленно вмешаться в ситуацию, однако не посредством запретов или ограничений свободы слова, а путем введения четких правил. Среди необходимых шагов он, в частности, назвал регистрацию каналов с большой аудиторией как субъектов информационной деятельности, раскрытие информации о рекламе и платном контенте, а также налоговую ответственность.

"Во-первых, регистрация каналов с большой аудиторией – скажем, более 50 тысяч подписчиков – как субъектов информационной деятельности. Во-вторых, раскрытие информации о рекламе и платном контенте. Если канал получает деньги за публикацию – читатель должен об этом знать. Это не цензура, это базовая прозрачность, которую ЕС уже закрепил в Digital Services Act. В-третьих, налоговая ответственность. Рынок Telegram-рекламы в Украине – миллионы гривен в год. Большая часть из них проходит вне какого-либо учета. Это вопрос не только медиаэтики, но и прямой ответственности фискальных органов", — считает Биденко.

Т.е. сливные бачки ОПы сознательно занимаются дезинформацией в телеге под присмотром СБУ? Вай-вай-вай, какая неожиданность.
18.03.2026 17:16 Ответить
Лохомарафон в Україні давно перетворився на один із головних інструментів маніпуляції суспільною думкою!
18.03.2026 17:17 Ответить
шлюхомарофон не хочуть дивитися падлюки???відключити їм газ,воду,світло-вже,ТГ,інсту,....
18.03.2026 17:18 Ответить
Т.е. сливные бачки ОПы сознательно занимаются дезинформацией в телеге под присмотром СБУ? Вай-вай-вай, какая неожиданность.
18.03.2026 17:16 Ответить
Власники анонімних Telegram-каналів заброньовані як "службовці СБУ в запасі", - Железняк. ВIДЕО

Ймовірні власники анонімних Telegram-каналів заброньовані від мобілізації як службовці в запасі СБУ.

Про це https://t.me/yzheleznyak/16503 розповів нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ. Джерело: https://censor.net/ua/v3601930
18.03.2026 17:21 Ответить
Лохомарафон в Україні давно перетворився на один із головних інструментів маніпуляції суспільною думкою!
18.03.2026 17:17 Ответить
шлюхомарофон не хочуть дивитися падлюки???відключити їм газ,воду,світло-вже,ТГ,інсту,....
18.03.2026 17:18 Ответить
а всім відомі тг канали типу Лачена чи відомі пропагандони-маніпулятори Петров, Іванов, Гладких і сотні інших заброньованих владою, вони хіба не представляють небезпеки для української держави?
18.03.2026 17:19 Ответить
не так важлива держава, як нація

але режим зе є екзистенційною загрозою для української нації та України, бо він відмовляється створити ядерну зброю, а без неї не буде ані України, ані української нації.
18.03.2026 17:19 Ответить
Взагалі Інтернет не для безмозглих ідіотів, які все сприймають за чисту монету! Якщо у людини з мізками порядок, то навряд чи на неї вплинуть телеграмні чи якісь інші інформаційні(дезінформаційні) помийки на зразок мосійчуцького телемарафону!
18.03.2026 17:19 Ответить
Сто процентів.Багато людей на інтернеті,та й політики, минулі і *******,ладні цілими годинами розжовувати відверту брехню на радіо чи тб.
Напр.,навіть не мусійчук з г+г,а з радіо нв,ведуча,вона і в радіо Свобода ведуча,з радіо,яке фінансує США, приймає в ефірі кол.міністра зс Огр.,який виголошує: "Трамп остаточно і безповоротно став на бік путіна" і при цьому абсолютно нічого не поправляє свого гостя програми.
18.03.2026 17:34 Ответить
Именно так

18.03.2026 17:43 Ответить
Всі тільки за. Викликайте Дурова і нехай змінює політику месенджера.
І за одно за телемарафон візьміться. Там теж однобока збочена пропаганда.
18.03.2026 17:20 Ответить
На телеграмі так само легко моніторити і протистояти росзепропаганді.Тільки цим мало займаються,лише щось трохи узагальнив Печерський холм від Разумк.
18.03.2026 17:23 Ответить
Хіба можливе життя без марахвону і анонімних ТГ зараз, які зализують владні дупи до блиску?....
18.03.2026 17:25 Ответить
Основне "Анонімні". Не бачу питань по закриттю цих помийок. Все інше -маніпуляції в кацапському стилі .
18.03.2026 17:25 Ответить
Анонимность считалась всегда крайне важной чтобы можно было открыто выражать свое мнение. Но вот многим это не нравится. Без анонимности люди боятся говорить.
18.03.2026 17:26 Ответить
Тут легко підсилити одну тему, повністю замовчати іншу або подати подію під потрібним кутом, викликавши страх, обурення чи ейфорію. Людина гортає стрічку й думає, що бачить реальну картину дня - хоча насправді отримує вже відредаговану реальність, підібрану під конкретного замовника" Джерело: https://censor.net/ua/n3605926

Це про телемарафон?
18.03.2026 17:28 Ответить
Цих піздаб*лів потрібно обкладати податками за зставкою надприбудків,
нічого не роблять лише язиками ляпають
18.03.2026 17:28 Ответить
Є в Києві будинок- архітектурна пам'ятка- "Будинок з хімерами"- дуже цікаве рішення... А навпроти - будинок з ПОТВОРАМИ- ОП тимчасово виконуючого (так, сяк ) обов'язки Президента України, і саме звідти розповзається кацапське лайно по теренах України... Ті випускники Трускавецьких курсів, наймити, під керівництвом випускника ФСБшного КВНу, заради збереження їхніх рожевих дупок- здають москалеві все і всіх!
18.03.2026 17:32 Ответить
Все вірно. Тому давайте імена тих, хто після липневої атаки на НАБУ висвітлював їх як ворогів держави. Чи це дещо інше?
18.03.2026 17:35 Ответить
Марафон с хмосійчучкою раєвською оце воно
18.03.2026 17:37 Ответить
переживає вова гундосний, що його брудом обливають? Як же так? сонцеликого який не втік! ?
18.03.2026 17:39 Ответить
Я за повне блокування і видалення з магазинів додатків всього московського і байдуже що там хто говорить. московське значить зло а значить потребує знищення , абсолютно все не тільки додатки
18.03.2026 17:46 Ответить
Прозвучала слабо завуальована теза
"в телеграм-каналах часто показують інформацію, яка протирічить офіційній пропаганді і телемарафону, тому з цим треба щось робити".
18.03.2026 17:48 Ответить
Все вірно. Я маю досвід присутності на: Труха,Інсайдер ЮА,Україна Онлайн,Всевидящее Око тощо. На них десь до 80% кацапів,причому,кацапи наловчилися писати українською і видають себе за українців,деякі,особливо нахабні-за бійців ЗСУ та ТрО. тактика така: прямої агітації за Рашку немає,Путіна наче не існує,весь негатив проти ТЦК,укрвлади,Зелі,Заходу і невпинне ниття про мир з Рашкою і припинення геноциду українців. А Рашки просто не існує у світі. Є і замовні статті,проти Залужного від імені "авторитетних" військових типу Ю.Берези тощо... І такий стан речей владу влаштовує,СБУ нічого не бачить
18.03.2026 17:51 Ответить
до речі,на вказаних каналах мене забанили,у відповідь на мої жорсткі антиросійські висловлювання....ось так....
18.03.2026 17:54 Ответить
В СБУ за кого не візьмись - або дружина когось "консультує" на мільйони, або 75-ти річна мама "Порш" дарує синочку...
18.03.2026 18:00 Ответить
хоч якась відрада у суворих буднях мужніх контррозвідників з холодними головами,гарячими серцями і чистими руками....
18.03.2026 18:08 Ответить
В гівномарафон несе чесність і незламну потужність в маси? В першу чергу телеграм це зручний месенджер для спілкування..це можна так підвести під одну лінію і те що ножі теж використовують злочинці, значить треба їх заборонити? Дебіли ви.
18.03.2026 17:57 Ответить
Зеленському не кажіть, бо ще образиться!😟
18.03.2026 17:59 Ответить
 
 