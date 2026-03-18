Анонимные Telegram-каналы стали инструментом манипуляции и угрозой для государства, - Биденко
Руководитель Института информационной безопасности Артем Биденко в своём блоге для "Украинской правды" заявил, что Telegram в Украине давно превратился в один из главных инструментов манипуляции общественным мнением.
"Здесь легко усилить одну тему, полностью замалчивать другую или подать событие под нужным углом, вызвав страх, возмущение или эйфорию. Человек пролистывает ленту и думает, что видит реальную картину дня — хотя на самом деле получает уже отредактированную реальность, подобранную под конкретного заказчика", — считает Биденко.
По его словам, одной из главных причин этой проблемы является анонимность большинства Telegram-каналов, из-за которой невозможно установить ответственных за распространение манипуляций или кампаний по дискредитации.
"Кто пишет эти тексты? Кто решает, кого сегодня "топить", а кого хвалить? Чьи деньги за этим стоят — политиков, бизнеса, внешних игроков? Ответов нет. А без имени, редакции и юридического владельца в публичном поле – нет и персональной ответственности за ложь, манипуляцию или кампанию дискредитации", — говорит Биденко.
В качестве примера деградации анонимного сегмента Telegram Биденко привел историю с бывшим Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.
"История с бывшим Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Те же самые анонимные каналы, которые еще недавно его буквально боготворили, впоследствии так же легко сменили тональность и перешли к дискредитации. Героизацию сменили токсичные "инсайды" и намеки. И за ни одним из этих поразительных разворотов — никакой ответственности", — отмечает Биденко.
При этом Биденко подчеркнул, что государство должно немедленно вмешаться в ситуацию, однако не посредством запретов или ограничений свободы слова, а путем введения четких правил. Среди необходимых шагов он, в частности, назвал регистрацию каналов с большой аудиторией как субъектов информационной деятельности, раскрытие информации о рекламе и платном контенте, а также налоговую ответственность.
"Во-первых, регистрация каналов с большой аудиторией – скажем, более 50 тысяч подписчиков – как субъектов информационной деятельности. Во-вторых, раскрытие информации о рекламе и платном контенте. Если канал получает деньги за публикацию – читатель должен об этом знать. Это не цензура, это базовая прозрачность, которую ЕС уже закрепил в Digital Services Act. В-третьих, налоговая ответственность. Рынок Telegram-рекламы в Украине – миллионы гривен в год. Большая часть из них проходит вне какого-либо учета. Это вопрос не только медиаэтики, но и прямой ответственности фискальных органов", — считает Биденко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ймовірні власники анонімних Telegram-каналів заброньовані від мобілізації як службовці в запасі СБУ.
Про це розповів нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
але режим зе є екзистенційною загрозою для української нації та України, бо він відмовляється створити ядерну зброю, а без неї не буде ані України, ані української нації.
Напр.,навіть не мусійчук з г+г,а з радіо нв,ведуча,вона і в радіо Свобода ведуча,з радіо,яке фінансує США, приймає в ефірі кол.міністра зс Огр.,який виголошує: "Трамп остаточно і безповоротно став на бік путіна" і при цьому абсолютно нічого не поправляє свого гостя програми.
І за одно за телемарафон візьміться. Там теж однобока збочена пропаганда.
Це про телемарафон?
нічого не роблять лише язиками ляпають
"в телеграм-каналах часто показують інформацію, яка протирічить офіційній пропаганді і телемарафону, тому з цим треба щось робити".