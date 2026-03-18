Анонимные Telegram-каналы стали инструментом манипуляции и угрозой для государства, - Биденко

Руководитель Института информационной безопасности Артем Биденко в своём блоге для "Украинской правды" заявил, что Telegram в Украине давно превратился в один из главных инструментов манипуляции общественным мнением.

"Здесь легко усилить одну тему, полностью замалчивать другую или подать событие под нужным углом, вызвав страх, возмущение или эйфорию. Человек пролистывает ленту и думает, что видит реальную картину дня — хотя на самом деле получает уже отредактированную реальность, подобранную под конкретного заказчика", — считает Биденко.

По его словам, одной из главных причин этой проблемы является анонимность большинства Telegram-каналов, из-за которой невозможно установить ответственных за распространение манипуляций или кампаний по дискредитации.

"Кто пишет эти тексты? Кто решает, кого сегодня "топить", а кого хвалить? Чьи деньги за этим стоят — политиков, бизнеса, внешних игроков? Ответов нет. А без имени, редакции и юридического владельца в публичном поле – нет и персональной ответственности за ложь, манипуляцию или кампанию дискредитации", — говорит Биденко.

В качестве примера деградации анонимного сегмента Telegram Биденко привел историю с бывшим Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

"История с бывшим Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Те же самые анонимные каналы, которые еще недавно его буквально боготворили, впоследствии так же легко сменили тональность и перешли к дискредитации. Героизацию сменили токсичные "инсайды" и намеки. И за ни одним из этих поразительных разворотов — никакой ответственности", — отмечает Биденко.

При этом Биденко подчеркнул, что государство должно немедленно вмешаться в ситуацию, однако не посредством запретов или ограничений свободы слова, а путем введения четких правил. Среди необходимых шагов он, в частности, назвал регистрацию каналов с большой аудиторией как субъектов информационной деятельности, раскрытие информации о рекламе и платном контенте, а также налоговую ответственность.

"Во-первых, регистрация каналов с большой аудиторией – скажем, более 50 тысяч подписчиков – как субъектов информационной деятельности. Во-вторых, раскрытие информации о рекламе и платном контенте. Если канал получает деньги за публикацию – читатель должен об этом знать. Это не цензура, это базовая прозрачность, которую ЕС уже закрепил в Digital Services Act. В-третьих, налоговая ответственность. Рынок Telegram-рекламы в Украине – миллионы гривен в год. Большая часть из них проходит вне какого-либо учета. Это вопрос не только медиаэтики, но и прямой ответственности фискальных органов", — считает Биденко.