2 996 14

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 284 090 человек (+1 520 за сутки), 11 786 танков, 38 538 артсистем, 24 233 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 284 090 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.03.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 284 090 (+1 520) человек 
  • танков – 11 786 (+0) единиц
  • боевых бронированных машин – 24 233 (+4) единицы
  • артиллерийских систем – 38 538 (+32) единиц
  • РСЗО – 1 691 (+3) единица
  • средств ПВО – 1 333 (+0) единицы
  • самолетов – 435 (+0) единиц
  • вертолетов – 349 (+0) единиц
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 185 724 (+1 391) единицы
  • крылатых ракет – 4 468 (+0) единиц
  • кораблей / катеров – 33 (+0) единицы
  • подводных лодок – 2 (+0) единицы
  • автомобильной техники и автоцистерн – 84 129 (+155) единиц
  • специальной техники – 4 092 (+1) единицы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дронари подразделения "Булава" перехватчиками STING уничтожили 20 российских БПЛА типа "Шахед". ВИДЕО

Потери российской армии на утро 19 марта

другу добу поспіль рекордні результати по хробакам - результат намагань наступу кацапів на запорізькому напрямку.
19.03.2026 07:27 Ответить
Наступ "м'ясом"?
19.03.2026 07:29 Ответить
фаршем свинособачим..
19.03.2026 09:09 Ответить
Пішов знатний заміс орків. Ритуальники потирають руки , збільшується виробництво пельменів.
19.03.2026 07:29 Ответить
Із "самоварами" також проблем не буде.
19.03.2026 08:27 Ответить
Ляпота,другий день поспіль цапорилі поспішають на концерт до свинособаки (кобзона) файно є,так тримать!!!Слава Українським ЗСУ!!!
19.03.2026 07:30 Ответить
Во кацап попер на утилізацію, як лосось на нерест
19.03.2026 07:45 Ответить
Схоже рашисти знову поперли в мясні штурми.Слава ЗСУ !
19.03.2026 07:49 Ответить
Пруть.
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
19.03.2026 08:12 Ответить
+1520 на нині , вчора +1790 , що там жуков воскрес .
19.03.2026 08:38 Ответить
Минув 4411 день москальсько-української війни.
195! одиниць знищеної техніки та 1520!! чумардосів за день, це просто свято якесь другий день поспіль.
Загальна результативність ППО перебільшила 190 000!
Броня мінімум, арта, логістика та цпецтехніка супер. БПЛА просіли, чумардоси підросли другий день поспіль, натяк на тенденцію.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 284 000 це більше ніж все населення такого регіону як Хабаровський край.
19.03.2026 08:49 Ответить
19.03.2026 08:51 Ответить
Нафига эта статистика? Каждый день уничтожение происходит Украины.
19.03.2026 08:59 Ответить
І що британський хрест пропонує?
Хай ї@yть аби не били?
19.03.2026 09:19 Ответить
 
 