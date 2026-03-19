Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 284 090 человек (+1 520 за сутки), 11 786 танков, 38 538 артсистем, 24 233 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 284 090 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Потери российской армии
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.03.26 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 284 090 (+1 520) человек
- танков – 11 786 (+0) единиц
- боевых бронированных машин – 24 233 (+4) единицы
- артиллерийских систем – 38 538 (+32) единиц
- РСЗО – 1 691 (+3) единица
- средств ПВО – 1 333 (+0) единицы
- самолетов – 435 (+0) единиц
- вертолетов – 349 (+0) единиц
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 185 724 (+1 391) единицы
- крылатых ракет – 4 468 (+0) единиц
- кораблей / катеров – 33 (+0) единицы
- подводных лодок – 2 (+0) единицы
- автомобильной техники и автоцистерн – 84 129 (+155) единиц
- специальной техники – 4 092 (+1) единицы.
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
195! одиниць знищеної техніки та 1520!! чумардосів за день, це просто свято якесь другий день поспіль.
Загальна результативність ППО перебільшила 190 000!
Броня мінімум, арта, логістика та цпецтехніка супер. БПЛА просіли, чумардоси підросли другий день поспіль, натяк на тенденцію.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 284 000 це більше ніж все населення такого регіону як Хабаровський край.
Хай ї@yть аби не били?