Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 284 090 осіб (+1 520 за добу), 11 786 танків, 38 538 артсистем, 24 233 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 284 090 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Втрати російської армії
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.03.26 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 284 090 (+1 520) осіб
- танків – 11 786 (+0) од.
- бойових броньованих машин – 24 233 (+4) од.
- артилерійських систем – 38 538 (+32) од.
- РСЗВ – 1 691 (+3) од.
- засоби ППО – 1 333 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 349 (+0) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 185 724 (+1 391) од.
- крилаті ракети – 4 468 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 84 129 (+155) од.
- спеціальна техніка – 4 092 (+1) од.
Топ коментарі
+34 Urs
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+23 Олександр #581937
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+22 леонид мальцев #582480
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