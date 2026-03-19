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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 284 090 осіб (+1 520 за добу), 11 786 танків, 38 538 артсистем, 24 233 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 284 090 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Втрати російської армії

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.03.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 284 090 (+1 520) осіб 
  • танків – 11 786 (+0) од.
  • бойових броньованих машин – 24 233 (+4) од.
  • артилерійських систем – 38 538 (+32) од.
  • РСЗВ  – 1 691 (+3) од.
  • засоби ППО – 1 333 (+0) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів  – 349 (+0) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 185 724 (+1 391) од.
  • крилаті ракети – 4 468 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 84 129 (+155) од.
  • спеціальна техніка – 4 092 (+1) од.

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Втрати російської армії на ранок 19 березня

Автор: 

армія рф (21351) Генштаб ЗС (8545) ліквідація (4805) знищення (10412)
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Топ коментарі
+34
другу добу поспіль рекордні результати по хробакам - результат намагань наступу кацапів на запорізькому напрямку.
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19.03.2026 07:27 Відповісти
+23
Пішов знатний заміс орків. Ритуальники потирають руки , збільшується виробництво пельменів.
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19.03.2026 07:29 Відповісти
+22
Ляпота,другий день поспіль цапорилі поспішають на концерт до свинособаки (кобзона) файно є,так тримать!!!Слава Українським ЗСУ!!!
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19.03.2026 07:30 Відповісти

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