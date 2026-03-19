Последствия атаки на Одессу: повреждены дома и инфраструктура в трех районах. ФОТОрепортаж

В Приморском, Киевском и Хаджибейском районах Одессы зафиксировано разрушение жилых домов в результате российского удара вечером 18 марта. Есть пострадавшие, работают коммунальные службы и штабы помощи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

Приморский район

Зафиксировано повреждение 12 жилых домов. 2 пострадавших человека доставлены в больницу. Коммунальные службы занимаются расчисткой прилегающих территорий и закрытием оконных проемов.

На месте работает оперативный штаб, где жители уже получили более 20 консультаций относительно дальнейших действий и оформления помощи.

Киевский район

Повреждения получили 22-этажный жилой дом и общежитие одного из университетов - всего выбито около 180 окон.

К ликвидации последствий привлечено более 40 сотрудников коммунальных служб и спецтехника. Продолжаются работы по закрытию окон пленкой и плитами OSB. Одному пострадавшему оказана помощь на месте.

Хаджибейский район

Частичное разрушение двухэтажного жилого дома. Коммунальщики уже убрали придомовую территорию и закрыли поврежденные окна.

