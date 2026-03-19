Последствия атаки на Одессу: повреждены дома и инфраструктура в трех районах. ФОТОрепортаж
В Приморском, Киевском и Хаджибейском районах Одессы зафиксировано разрушение жилых домов в результате российского удара вечером 18 марта. Есть пострадавшие, работают коммунальные службы и штабы помощи.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.
Приморский район
Зафиксировано повреждение 12 жилых домов. 2 пострадавших человека доставлены в больницу. Коммунальные службы занимаются расчисткой прилегающих территорий и закрытием оконных проемов.
На месте работает оперативный штаб, где жители уже получили более 20 консультаций относительно дальнейших действий и оформления помощи.
Киевский район
Повреждения получили 22-этажный жилой дом и общежитие одного из университетов - всего выбито около 180 окон.
К ликвидации последствий привлечено более 40 сотрудников коммунальных служб и спецтехника. Продолжаются работы по закрытию окон пленкой и плитами OSB. Одному пострадавшему оказана помощь на месте.
Хаджибейский район
Частичное разрушение двухэтажного жилого дома. Коммунальщики уже убрали придомовую территорию и закрыли поврежденные окна.
Последствия атаки
