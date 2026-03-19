РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11582 посетителя онлайн
Новости Обстрел Одессы
1 454 2

Последствия атаки на Одессу: повреждены дома и инфраструктура в трех районах. ФОТОрепортаж

В Приморском, Киевском и Хаджибейском районах Одессы зафиксировано разрушение жилых домов в результате российского удара вечером 18 марта. Есть пострадавшие, работают коммунальные службы и штабы помощи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Приморский район

Зафиксировано повреждение 12 жилых домов. 2 пострадавших человека доставлены в больницу. Коммунальные службы занимаются расчисткой прилегающих территорий и закрытием оконных проемов.

На месте работает оперативный штаб, где жители уже получили более 20 консультаций относительно дальнейших действий и оформления помощи.

Киевский район

Повреждения получили 22-этажный жилой дом и общежитие одного из университетов - всего выбито около 180 окон.

К ликвидации последствий привлечено более 40 сотрудников коммунальных служб и спецтехника. Продолжаются работы по закрытию окон пленкой и плитами OSB. Одному пострадавшему оказана помощь на месте.

Хаджибейский район

Частичное разрушение двухэтажного жилого дома. Коммунальщики уже убрали придомовую территорию и закрыли поврежденные окна. 

Последствия атаки

Одесса: повреждено жилье, пострадали люди после обстрела
Одесса: повреждено жилье, пострадали люди после обстрела
Одесса: повреждено жилье, пострадали люди после обстрела
Одесса: повреждено жилье, пострадали люди после обстрела
Одесса: повреждено жилье, пострадали люди после обстрела
Одесса: повреждено жилье, пострадали люди после обстрела

Автор: 

Одесса (8011) Одесская область (4142) Одесский район (487)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Немає в світі більш мерзенної істоти чим рашиські варвари і огидний "русский мир".
показать весь комментарий
19.03.2026 07:52 Ответить
Пі...ари, старовинні забудови нищать, що в 2 світову вистояли...
показать весь комментарий
19.03.2026 09:02 Ответить
 
 