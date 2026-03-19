Наслідки атаки на Одесу: пошкоджені будинки та інфраструктура у трьох районах. ФОТОрепортаж

У Приморському, Київському та Хаджибейському районах Одеси зафіксовано руйнування житлових будинків внаслідок російської атаки ввечері 18 березня. Є постраждалі, працюють комунальні служби та штаби допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

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Приморський район

Зафіксовано пошкодження 12 житлових будинків. 2 постраждалих людей доставлено у лікарню. Комунальні служби займаються розчищенням прилеглих територій та закриттям віконних прорізів.

На місці працює оперативний штаб, де мешканці вже отримали понад 20 консультацій щодо подальших дій та оформлення допомоги.

Київський район

Пошкоджень зазнала житлова 22-поверхівка та гуртожиток одного з університетів - загалом вибито близько 180 вікон.

До ліквідації наслідків залучено понад 40 співробітників комунальних служб та спецтехніку. Тривають роботи із закриття вікон плівкою та плитами OSB. Одному постраждалому допомогу надано на місці.

Хаджибейський район

Часткове руйнування двоповерхового житлового будинку. Комунальники вже прибрали прибудинкову територію та закрили пошкоджені вікна.

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Наслідки атаки











