Мир для Украины должен учитывать роль агрессора РФ, - глава Генштаба Чехии Ржегка

Любой мир между Украиной и Россией должен четко определять агрессора и жертву, а международное давление должно заставить РФ прекратить войну.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укрінформ заявил начальник генерального штаба ВС Чехии Карел Ржегка.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Конечно, это не должен быть мир любой ценой. Худшее, что может случиться, - это прекратить войну любой ценой, а затем просто вернуться к business-as-usual. Мы не должны забывать, кто является агрессором, кто совершил военные преступления, - а кто является жертвой и защищает свою страну. Любой исход этой войны должен это учитывать", - подчеркнул Ржегка.

Он отметил, что сейчас идет война на истощение, которая чрезвычайно дорого обходится обеим сторонам. Но если сравнить человеческие резервы, то очевидно, что существует асимметрия, и для Украины невыгодно, если это будет продолжаться бесконечно.

"Истощение является неотъемлемой частью любого масштабного конфликта. Так было всегда на протяжении всей истории. Оперативные возможности военных — это сочетание качества и количества, а количество имеет значение", - отметил начальник ГШ Чехии.

Почему партнеры колебались с военной помощью Украине

Чешский военный также озвучил несколько причин, почему западные партнеры колебались с предоставлением Украине необходимого вооружения и выделяли его в ограниченных объемах. Ржегка подчеркнул, что начало полномасштабной войны стало для многих западных стран шоком, несмотря на предварительные предупреждения о возможном нападении со стороны России. При этом Украина не входила в структуры НАТО, поэтому не существовало заранее отработанного механизма коллективного реагирования или быстрой поставки вооружений в таких масштабах.

По словам Ржегки, главной причиной осторожности политиков был страх "спирали эскалации", которая могла бы привести к прямому столкновению с Россией и даже к применению ядерного оружия. Он подчеркнул, что такой сценарий рассматривался как катастрофический не только для Украины, но и для всего мира.

При этом он отметил, что на решения западных правительств в значительной степени влияли общественные настроения.

Часто именно политическая осторожность и реакция избирателей определяли темпы и объемы военной помощи, иногда даже больше, чем стратегические военные оценки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США стремятся к миру между Украиной и РФ с гарантиями безопасности, - Пентагон