Компенсацию бизнесу за поврежденное имущество увеличили до 30 миллионов гривен, - Свириденко

Правительство Украины расширяет программу страхования военных рисков для бизнеса. В частности, увеличивается максимальный размер компенсаций за поврежденное или уничтоженное имущество.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Согласно обновленным условиям, в прифронтовых регионах предельную сумму компенсации повысили с 10 млн до 30 млн грн. Для остальной территории страны также увеличена компенсация страховой премии - с 1 млн до 3 млн грн.

Правительство также отменило норму, согласно которой сумма компенсации уменьшалась на объем ранее полученной государственной поддержки. В то же время предприятиям, которые уже подали заявки, разрешили внести изменения до 1 мая 2026 года – в частности, уточнить сумму убытков или добавить новое имущество.

Кроме того, упрощен доступ к программе. Подать заявку на компенсацию страховой премии теперь можно уже на 31-й день после заключения договора страхования.

Если страховая премия уплачивается частями, компенсацию также будут выплачивать пропорционально произведенным платежам.

Детали

Программа действует с 1 января 2026 года. За это время бизнес уже подал 52 заявки на компенсацию поврежденного или уничтоженного имущества, из которых 20 подтверждены на сумму 166,5 млн грн.

По направлению компенсации страховой премии подано 21 заявку.

Программа является частью государственной политики поддержки украинских производителей "Сделано в Украине" и администрируется Экспортно-кредитным агентством.

