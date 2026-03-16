РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6160 посетителей онлайн
Новости Защита критической инфраструктуры
332 14

Кабмин работает над тем, чтобы обеспечить финансированием планы устойчивости регионов, - Зеленский

Зеленский рассказал, как правительство ищет ресурсы для поддержки украинских областей

Правительство работает над тем, чтобы обеспечить полный объем финансовых ресурсов для реализации планов устойчивого развития регионов.

Об этом в вечернем обращении сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Правительство обеспечит финансирование 

Глава государства обсудил с премьер-министром Юлией Свириденко вопросы реализации утвержденных планов устойчивости для регионов.

"Правительство работает над тем, чтобы под это был и полный финансовый ресурс. И это во многом зависит от наших партнеров. Именно поэтому санкции против России так важны. Пакеты поддержки важны. И европейские решения – в том числе о 90 миллиардах евро поддержки, – которые уже были приняты, должны работать. Слово Европы должно работать. Чтобы независимо от дипломатической ситуации, любых вызовов в мире наши регионы были готовы к следующей зиме именно так, как этому научила прошлая зима", — сказал президент.

При этом Зеленский подчеркнул, что ответственность областной власти и каждой громады "должна быть также достаточно серьезной". Правительство со своей стороны готово помогать максимально, чтобы люди были защищены.

"ГСЧС Украины, другие структуры на центральном уровне, наши энергетические компании несут свою часть ответственности. Ключевая работа – на местах", – добавил глава государства.

Читайте также: Второй уровень защиты энергетики строят на 210 объектах, — Шмыгаль

Утверждение планов устойчивости

  • Как сообщалось ранее, на заседании СНБО были утверждены планы энергоустойчивости для всех областей и областных центров, кроме столицы. При этом Президент вновь заявил, что Киев "не подготовился к зиме".
  • 10 марта Киевсовет 92 голосами поддержал план энергоустойчивости столицы. Этот план предусматривает восстановление разрушенных сетей и строительство новых, в том числе резервных.
  • 14 марта президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 3 марта 2026 года "О комплексных планах устойчивости регионов и отдельных городов".

Читайте также: Правительство готовит 11,2 млрд грн на защиту критической инфраструктуры, — Свириденко

Автор: 

Зеленский Владимир (23679) Кабмин (13793) Свириденко Юлия (410)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Якось хочеться запитати у рибок гупі : а що виробляє оте Потужне їбло з екрану, крім щодених коментарів?????
Але сектанти повсюди.... Аргументами їх не дістанеш
показать весь комментарий
16.03.2026 23:00 Ответить
+8
Іншими словами: готує Праги розпилу бабла та напрацьовує корупційні схеми.
показать весь комментарий
16.03.2026 23:03 Ответить
+7
План стійкості не може повноцінно працювати без плану потужності.
показать весь комментарий
16.03.2026 23:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
неЛоше!! КАБМІН НЕЛИГІТИМНИЙ - коаліції немає, Стюардеса, котра не ЄРМАКУ на удальонкє підкорюється , а ПАРЛАМЕНТУ, тікає від зустрічі з праламентаріями у ВР ..
Ти не маєш права керувати кабміном ! Його долю вирішує ВР , де здохла твоя недокоаліція ОфісуПрезидентаЗаЖиття ( абривіатуракоаліція ОПЗЖ).
показать весь комментарий
16.03.2026 23:22 Ответить
Зеленський з гончаруком-Урядом і даниловим-РНБОУ та керівниками ЦВОДА просрали виконання своїх обов'язків з 2019 року, а тепер, вони імітують бурхливе теліпання своїх язиків!!
показать весь комментарий
17.03.2026 00:24 Ответить
Уряд працює, щоб під це був і повний фінансовий ресурс. І це багато в чому залежить від наших партнерів.

А в чому саме "робота уряду", якщо всі надії на "партнерів"?
показать весь комментарий
16.03.2026 23:08 Ответить
Схеми схеми схеми
Таблиці таблиці таблиці
показать весь комментарий
16.03.2026 23:16 Ответить
Ти дебіл? Яка стійкість якщо гроші на захист ти розкрав на двушки! На грабіжнику і шапка горить!
показать весь комментарий
16.03.2026 23:08 Ответить
Лохи будуть грітися потужними обіцянками, наступної зими.
показать весь комментарий
16.03.2026 23:11 Ответить
Передбачаю, що Києву не дадуть жодної гривни!
Мабуть навпаки - ще кілька мільярдів заберуть!
А то Кличко, чомусь ЗСУ ще все дронами забезпечує.
показать весь комментарий
16.03.2026 23:14 Ответить
Сила Потужності дорівнює квадрату Незламності™ з похибкою на π
показать весь комментарий
16.03.2026 23:15 Ответить
ви вже всіх заїбали своїми планами! єдиний твій план- це знищення України!
показать весь комментарий
16.03.2026 23:15 Ответить
І що нам з тих планів, що Зельониє горами вивалюють починаючи з приходом до влади? Крім планів є хоч один звіт про виконання хоч одного плану?

показать весь комментарий
16.03.2026 23:15 Ответить
Може напишеш заяву на відставку і вали на всі три чорти?
показать весь комментарий
16.03.2026 23:45 Ответить
 
 