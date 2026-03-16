Кабмин работает над тем, чтобы обеспечить финансированием планы устойчивости регионов, - Зеленский

Правительство работает над тем, чтобы обеспечить полный объем финансовых ресурсов для реализации планов устойчивого развития регионов.

Об этом в вечернем обращении сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Правительство обеспечит финансирование

Глава государства обсудил с премьер-министром Юлией Свириденко вопросы реализации утвержденных планов устойчивости для регионов.

"Правительство работает над тем, чтобы под это был и полный финансовый ресурс. И это во многом зависит от наших партнеров. Именно поэтому санкции против России так важны. Пакеты поддержки важны. И европейские решения – в том числе о 90 миллиардах евро поддержки, – которые уже были приняты, должны работать. Слово Европы должно работать. Чтобы независимо от дипломатической ситуации, любых вызовов в мире наши регионы были готовы к следующей зиме именно так, как этому научила прошлая зима", — сказал президент.

При этом Зеленский подчеркнул, что ответственность областной власти и каждой громады "должна быть также достаточно серьезной". Правительство со своей стороны готово помогать максимально, чтобы люди были защищены.

"ГСЧС Украины, другие структуры на центральном уровне, наши энергетические компании несут свою часть ответственности. Ключевая работа – на местах", – добавил глава государства.

Утверждение планов устойчивости

Как сообщалось ранее, на заседании СНБО были утверждены планы энергоустойчивости для всех областей и областных центров, кроме столицы. При этом Президент вновь заявил, что Киев "не подготовился к зиме".

10 марта Киевсовет 92 голосами поддержал план энергоустойчивости столицы. Этот план предусматривает восстановление разрушенных сетей и строительство новых, в том числе резервных.

14 марта президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 3 марта 2026 года "О комплексных планах устойчивости регионов и отдельных городов".

Читайте также: Правительство готовит 11,2 млрд грн на защиту критической инфраструктуры, — Свириденко