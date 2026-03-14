Правительство выделяет 11,2 млрд грн на защиту критической инфраструктуры, — Свириденко

нарада

В Чернигове состоялось заседание Координационного центра по реализации планов устойчивости, в ходе которого обсудили вопросы защиты критически важной инфраструктуры прифронтовых регионов. Правительство готовит выделение 11,2 млрд грн из резервного фонда госбюджета на работы по 210 объектам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.

"В Чернигове прошло второе заседание Координационного центра по реализации планов устойчивости. Было заслушано состояние реализации планов устойчивости двух прифронтовых областей — Черниговской и Сумской", — говорится в сообщении.

Защита объектов критической инфраструктуры 10 областей

Определили первоочередные потребности в финансировании для защиты объектов критической инфраструктуры девяти областей и Киевской области. Всего определено 210 объектов критической инфраструктуры, работы на которых начнутся уже в ближайшие дни.

Читайте также: Умеров будет контролировать реализацию решения СНБО относительно планов устойчивости регионов и отдельных городов, — указ Зеленского

Планируется выделить 11,2 млрд грн

Для решения этих задач готовим выделение 11,2 млрд грн из резервного фонда госбюджета на ближайшем заседании правительства. Это позволит как можно быстрее запустить процессы строительства новой защиты.

  • Скоординировали приоритеты работы с международными партнерами по привлечению дополнительного финансирования для реализации планов устойчивости и усиления защиты энергетической инфраструктуры.
  • Завершаем работу над дерегуляционными решениями и дополнительной поддержкой бизнеса. Разрабатываем программу доступного кредитования для бизнеса на энергонезависимость с фиксированной ставкой 7% годовых на весь срок договора. В рамках программы "5-7-9%" для прифронтовых районов продлеваем сроки кредитования до конца 2027 года.
  • Отдельно обсудили шаги по реализации плана устойчивости Киева, представленного городскими властями.

Смотрите также: Второй уровень защиты энергетики строят на 210 объектах, - Шмыгаль

Как сообщалось ранее, на заседании СНБО были утверждены планы энергоустойчивости для всех областей и областных центров, кроме столицы. При этом Президент вновь заявил, что Киев "не подготовился к зиме".

10 марта Киевсовет 92 голосами поддержал план энергоустойчивости столицы. Этот план предусматривает восстановление разрушенных сетей и строительство новых, в том числе резервных.

Автор: 

финансирование (207) Свириденко Юлия (318)
Топ комментарии
Які підуть за маршрутом попередніх мільярдів, а українцям після перших обстрілів рекомендуватимуть дочекатись весни і зарядити телефон у наметі незламності.
14.03.2026 22:17 Ответить
Буде Умеровгейт, бо тепер Чебурек призначений смотряшім за енергетикою. А Лідор ніпрічьом
14.03.2026 22:18 Ответить
Свириденко з зеленим знову бабло виводить

Щоб в тебе очі луснули, падлюка.
14.03.2026 22:21 Ответить
Які підуть за маршрутом попередніх мільярдів, а українцям після перших обстрілів рекомендуватимуть дочекатись весни і зарядити телефон у наметі незламності.
14.03.2026 22:17 Ответить
ми не проти. а вам у Маямі яке діло до цього?
14.03.2026 22:22 Ответить
Очередной зебобик.
14.03.2026 22:46 Ответить
Буде Умеровгейт, бо тепер Чебурек призначений смотряшім за енергетикою. А Лідор ніпрічьом
14.03.2026 22:18 Ответить
Свириденко з зеленим знову бабло виводить

Щоб в тебе очі луснули, падлюка.
14.03.2026 22:21 Ответить
Чергові трирівневі захисти
новий карманич,новий транш,на вихлопі розкрадання,кров,смерті,здача територій і тупа ображена пика від перзидента до двірника банкової з виразом ,,я навіть не здогадувався,, і відосики з морем білих молочних соплів.....

до речі,невже до цього спизжене вже освоїли???коли ви падли спати вспіваєте???
14.03.2026 22:24 Ответить
Маловато буде....
14.03.2026 22:29 Ответить
...додому приїхала на Чернігівщину? ПогостюватИ?
14.03.2026 22:44 Ответить
Ну новые лица пришли.Им тоже денех надо. Продам предложат потом рыть туалеты во дворах и какать в ямку. Зато незламно.)
14.03.2026 22:48 Ответить
Ізраїль не гумовий.
14.03.2026 22:49 Ответить
Згідно з ухваленим законом про Державний бюджет на 2026 рік:

Грошовий еквівалент: Дефіцит прогнозується на рівні близько 2,4 трлн грн.

Рєбзі, ви можете готувати, що завгодно. Але, якщо додати до -2,4 трильйона ще всі ваші кешбеки та ЗЕлені подачки люмпенату, то на виході буде не просто *****, а надпотужне *****.
14.03.2026 23:01 Ответить
міндічі з зеленськім 🤡 вивели 150 міліардів ,а тут якісь 11....та і ті смиконули з ЗСУ ...
14.03.2026 23:03 Ответить
Для бізнес- партнерів Зеленського з'явилася робота?
14.03.2026 23:05 Ответить
Та ще робота, поки всю суму в торбах перенесуть.
14.03.2026 23:09 Ответить
 
 