Правительство выделяет 11,2 млрд грн на защиту критической инфраструктуры, — Свириденко

В Чернигове состоялось заседание Координационного центра по реализации планов устойчивости, в ходе которого обсудили вопросы защиты критически важной инфраструктуры прифронтовых регионов. Правительство готовит выделение 11,2 млрд грн из резервного фонда госбюджета на работы по 210 объектам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.

"В Чернигове прошло второе заседание Координационного центра по реализации планов устойчивости. Было заслушано состояние реализации планов устойчивости двух прифронтовых областей — Черниговской и Сумской", — говорится в сообщении.

Защита объектов критической инфраструктуры 10 областей

Определили первоочередные потребности в финансировании для защиты объектов критической инфраструктуры девяти областей и Киевской области. Всего определено 210 объектов критической инфраструктуры, работы на которых начнутся уже в ближайшие дни.

Планируется выделить 11,2 млрд грн

Для решения этих задач готовим выделение 11,2 млрд грн из резервного фонда госбюджета на ближайшем заседании правительства. Это позволит как можно быстрее запустить процессы строительства новой защиты.

Скоординировали приоритеты работы с международными партнерами по привлечению дополнительного финансирования для реализации планов устойчивости и усиления защиты энергетической инфраструктуры.

Завершаем работу над дерегуляционными решениями и дополнительной поддержкой бизнеса. Разрабатываем программу доступного кредитования для бизнеса на энергонезависимость с фиксированной ставкой 7% годовых на весь срок договора. В рамках программы "5-7-9%" для прифронтовых районов продлеваем сроки кредитования до конца 2027 года.

Отдельно обсудили шаги по реализации плана устойчивости Киева, представленного городскими властями.

Как сообщалось ранее, на заседании СНБО были утверждены планы энергоустойчивости для всех областей и областных центров, кроме столицы. При этом Президент вновь заявил, что Киев "не подготовился к зиме".

10 марта Киевсовет 92 голосами поддержал план энергоустойчивости столицы. Этот план предусматривает восстановление разрушенных сетей и строительство новых, в том числе резервных.