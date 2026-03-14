Уряд готує 11,2 млрд грн на захист критичної інфраструктури, - Свириденко

У Чернігові відбулося засідання Координаційного центру з реалізації планів стійкості, під час якого обговорили захист критичної інфраструктури прифронтових регіонів. Уряд готує виділення 11,2 млрд грн із резервного фонду держбюджету для робіт на 210 об’єктах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на прем'єр-міністерку України Юлію Свириденко.

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"У Чернігові провели друге засідання Координаційного центру з реалізації планів стійкості. Заслухали стан реалізації планів стійкості двох прифронтових областей — Чернігівської і Сумської", - ідеться в повідомленні.

Захист об’єктів критичної інфраструктури 10 областей

Сформували першочергову потребу у фінансуванні для захисту об’єктів критичної інфраструктури девʼяти областей і Київської області. Загалом визначили 210 об’єктів критичної інфраструктури, роботи на яких будуть розпочаті вже найближчими днями.

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Планують виділити 11,2 млрд грн

Під ці задачі готуємо виділення 11,2 млрд грн з резервного фонду держбюджету на найближчому засіданні Уряду. Це дозволить якнайшвидше запустити процеси будівництва нового захисту.

Скоординували пріоритети роботи з міжнародними партнерами із залучення додаткового фінансування для реалізації планів стійкості та посилення захисту енергетичної інфраструктури.

Завершуємо роботу над дерегуляційними рішеннями та додатковою підтримкою бізнесу. Напрацьовуємо програму доступного кредитування для бізнесу на енергонезалежність із фіксованої ставкою 7% річних на весь термін договору. У межах програми "5-7-9%" для прифронтових подовжуємо строки кредитування до кінця 2027 року.

Окремо обговорили кроки щодо реалізації плану стійкості Києва, поданого міською владою.

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Як повідомлялося раніше, на засіданні РНБО були затверджені плани енергостійкості для всіх областей та обласних центрів, окрім столиці. При цьому Президент знову заявив, що Київ "не підготувався до зими".

10 березня Київрада 92 голосами підтримала план енергостійкості столиці. Цей план передбачає відновлення зруйнованих мереж і побудову нових, в тому числі резервних.