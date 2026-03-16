Кабмін працює над тим, щоб забезпечити фінансуванням планів стійкості регіонів, - Зеленський

Уряд працює над тим, щоб забезпечити повний фінансовий ресурс для реалізації планів стійкості регіонів.

Про це у вечірньому зверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Уряд забезпечить фінансування

Глава держави обговорив із прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко питання реалізації затверджених планів стійкості для регіонів.

"Уряд працює, щоб під це був і повний фінансовий ресурс. І це багато в чому залежить від наших партнерів. Саме тому санкції проти Росії так важливі. Пакети підтримки важливі. І європейські рішення – у тому числі про 90 мільярдів євро підтримки, – які були вже ухвалені, мають працювати. Слово Європи має працювати. Щоб незалежно від дипломатичної ситуації, будь-яких викликів у світі наші регіони були готові на наступну зиму саме так, як цьому навчила минула зима", - сказав президент.

При цьому Зеленський наголосив, що відповідальність обласної влади та кожної громади "має бути теж достатньо серйозна". Уряд зі свого боку готовий допомагати максимально, щоб люди були захищені.

"ДСНС України, інші структури на центральному рівні, наші енергетичні компанії мають свою частину відповідальності. Ключова робота – на місцях", - додав очільник держави.

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Затвердження планів стійкості

Як повідомлялося раніше, на засіданні РНБО були затверджені плани енергостійкості для всіх областей та обласних центрів, окрім столиці. При цьому Президент знову заявив, що Київ "не підготувався до зими".

10 березня Київрада 92 голосами підтримала план енергостійкості столиці. Цей план передбачає відновлення зруйнованих мереж і побудову нових, в тому числі резервних.

14 березня президент Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 3 березня 2026 року "Щодо Комплексних планів стійкості регіонів та окремих міст".

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