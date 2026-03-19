Сутки на Донетчине: в результате вражеских обстрелов погибли 2 человека, также повреждены дома. ФОТОрепортаж

В течение суток российские войска наносили удары по населенным пунктам Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области.

Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 19 марта рассказал начальник ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Краматорский район

В Лимане погиб человек. В Николаевке разрушено хозяйственное здание, повреждены 6 частных домов; в Райгородке погиб человек; в Орехуватке повреждены 3 частных дома. В Дружковке поврежден автомобиль.

Бахмутский район

В Ризниковке Северской громады поврежден дом.

Всего за сутки россияне 13 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 116 человек, в том числе 31 ребенок.









