Из-за новых российских ударов в трех областях наблюдаются отключения электроэнергии, действуют графики, - Минэнерго

По состоянию на утро 19 марта из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Запорожской, Харьковской и Сумской областях временно остается без электроснабжения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

В ведомстве отметили, что во время атаки на энергообъект "Запоріжжяеобленерго" ранение получил один из работников. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех потребителей.

Что известно

Сегодня с 08:00 до 21:00 во всех регионах Украины действуют графики почасовых отключений для населения, а также ограничения мощности для промышленности.

Точное время и продолжительность отключений в каждом регионе рекомендуется проверять на официальных ресурсах операторов системы распределения.

В Минэнерго также призывают граждан экономно использовать электроэнергию, особенно в утренние и вечерние часы пиковой нагрузки, чтобы снизить нагрузку на энергосистему.

