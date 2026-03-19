Через нові російські удари є знеструмлення у трьох областях, діють графіки, - Міненерго

Станом на ранок 19 березня через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури частина споживачів у Запорізькій, Харківській та Сумській областях тимчасово залишається без електропостачання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство енергетики України.

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У відомстві зазначили, що під час атаки на енергооб’єкт "Запоріжжяобленерго" поранення отримав один із працівників. Йому надають необхідну медичну допомогу.

Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх споживачів.

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Що відомо

Сьогодні з 08:00 до 21:00 у всіх регіонах України застосовуються графіки погодинних відключень для населення, а також обмеження потужності для промисловості.

Точний час і тривалість відключень у кожному регіоні рекомендують перевіряти на офіційних ресурсах операторів системи розподілу.

У Міненерго також закликають громадян ощадливо використовувати електроенергію, особливо у ранкові та вечірні години пікового навантаження, щоб зменшити тиск на енергосистему.

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