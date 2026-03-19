Науседа: санкции ЕС против Беларуси остаются неизменными, несмотря на решение США

Науседа о санкциях ЕС в отношении Беларуси

Официальное решение США о снятии санкций с нескольких белорусских банков и предприятий, производящих калийные удобрения, не следует отождествлять с санкционной политикой Европейского Союза.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении президента Литвы Гитанаса Науседы, которое цитирует LRT.

По словам Науседы, ЕС сохраняет четкую позицию в отношении Беларуси и России, которые несут ответственность за войну в Украине. Санкции ЕС остаются в силе и продлены на следующие 12 месяцев, и пересмотра или отмены этих ограничений пока не предвидится.

США и Беларусь: отмена санкций

19 марта специальный представитель президента США Джон Коул во время визита в Минск объявил об отмене ограничений в отношении "Белинвестбанка", "Банка развития", Министерства финансов Беларуси, а также двух крупных производителей калийных удобрений – "Белорусской калийной компании" и "Беларускалия".

По словам Коула, решения уже согласованы с Минфином США и другими соответствующими структурами и вскоре будут официально обнародованы.

Науседа подчеркнул, что политика США может отличаться от позиции Евросоюза, однако принцип последовательности и строгость санкционного режима ЕС в отношении Беларуси остаются неизменными. Война в Украине продолжается, и ограничительные меры применяются для давления на страны-агрессоры и их союзников.

19.03.2026 22:02 Ответить
Так "бацька " неподалік від литовського кордону будує АЕС. Так що буде весело .
19.03.2026 22:02 Ответить
Трамп і санкції США проти московитів з *******, це дві паралельні лінії!!
19.03.2026 22:17 Ответить
Після президенства Трампа, США ще дуже довго будуть відновлювати свій авторитет, якщо зможуть його відновити.
19.03.2026 22:44 Ответить
Для білоруської економіки санкції ЄС є набагато важливішими, аніж американські.

без зняття Євросоюзом санкцій з білоруського калію позитивний ефект для Білорусі від зняття аналогічних санкцій Сполученими Штатами буде дуже обмеженим.

Головна перешкода, через яку Лукашенко не зможе повноцінно скористатися зняттям санкцій з калію - відсутність морської логістики. Адже залізничне перевезення "вбиває" маржу таких продажів, а морські порти РФ не мають зайвих потужностей для допомоги Білорусі.

Ефект зняття цих санкцій міг би бути помітним, якби Литва погодилася розблокувати транзит білоруських добрив до Клайпеди - це відкриває для Лукашенка можливість суттєвого збільшення експорту. Проте у Вільнюсі заявили, що не підуть на поступки білоруському режиму.



19.03.2026 22:47 Ответить
США споживають приблизно 5,3 мільйона тонн калійної солі щорічно, тоді як виробництво в США становить близько 400 000 тонн.

Трамп наложив додаткові тарифи на канадський калій (поташ).
Зараз 80% імпорту калію США отримyють з Канади.
19.03.2026 22:58 Ответить
 
 