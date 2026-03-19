Науседа: санкції ЄС проти Білорусі залишаються незмінними попри рішення США

Офіційне рішення США про зняття санкцій із кількох білоруських банків та підприємств, що виробляють калійні добрива, не варто ототожнювати із санкційною політикою Європейського Союзу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві президента Литви Гітанаса Науседи, яку цитує LRT.

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За словами Науседи, ЄС зберігає чітку позицію щодо Білорусі та Росії, які несуть відповідальність за війну в Україні. Санкції ЄС залишаються чинними та продовжені на наступні 12 місяців, і перегляду чи скасування цих обмежень наразі не передбачається.

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США та Білорусь: скасування санкцій

19 березня спеціальний представник президента США Джон Коул під час візиту до Мінська оголосив про зняття обмежень із "Белінвестбанку", "Банку розвитку", Міністерства фінансів Білорусі, а також двох великих виробників калійних добрив – "Білоруська калійна компанія" та "Білоруськалій".

За словами Коула, рішення вже погоджені з Мінфіном США та іншими відповідними структурами й незабаром будуть офіційно оприлюднені.

Науседа підкреслив, що політика США може відрізнятися від позиції Євросоюзу, проте принцип послідовності та суворість санкційного режиму ЄС щодо Білорусі залишаються незмінними. Війна в Україні триває, і обмежувальні заходи застосовуються для тиску на країни-агресори та їхніх союзників.

Як повідомлялося, США оголосили про запровадження санкцій щодо "Білоруськалію", низки білоруських бізнесменів, 15 пов'язаних з ними компаній та банків ще у серпні 2021 року.

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