РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8963 посетителя онлайн
Новости Российские пропагандисты
2 000 20

Z-блогер Ремесло, раскритиковавший Путина за войну против Украины, оказался в психиатрической больнице, — росСМИ

Российский блогер Илья Ремесло

Прокремлевский блогер Илья Ремесло, недавно резко раскритиковавший российского диктатора Владимира Путина, госпитализирован в психиатрическую больницу в Санкт-Петербурге (РФ).

Об этом пишут Astra, "Медуза" и Baza, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что он писал о Путине и Украине?

Известно, что Илья Ремесло был последовательным сторонником Путина и выступал против российских оппозиционных политиков, однако 17 марта в своем Telegram-канале он опубликовал пост под названием "Пять причин, по которым я перестал поддерживать Владимира Путина".

  • Среди них блогер называл полномасштабное вторжение РФ в Украину, которое "унесло 1-2 миллиона жизней", а сейчас продолжается "исключительно из-за комплексов Путина". Обычные же граждане от него "ничего не получают, а только теряют".

Также Ремесло упоминал "большой ущерб" экономике России из-за санкций и "подавление свободы интернета и СМИ" — в частности, блокировку Telegram и перевод людей в национальный мессенджер MAX. Он также критиковал длительность пребывания Путина у власти и то, что тот "не уважает" своих избирателей. Зато ему, мол, "нужны бесконечные войны (в которых его дети и родственники не участвуют), а не интернет и высокие зарплаты".

"Вывод: Владимир Путин не является легитимным президентом. Он должен уйти в отставку и предстать перед судом как военный преступник и вор", — писал тогда Z-блогер.

Исчезновение пропагандиста РФ

Впоследствии Ремесло опубликовал видео, где заверил, что его канал не взломали и что он "писал все сам". Мужчина уверял, что он "находится у себя дома и никуда не собирается". После этого в российском медиапространстве его раскритиковали и назвали "агентом Запада".

По информации СМИ, утром 19 марта Ремесло, который накануне активно давал интервью, перестал выходить на связь и не появлялся в соцсетях в течение нескольких часов. Впоследствии ряд провоенных каналов написали, что блогера могли отправить на лечение в психиатрическую больницу в Санкт-Петербурге, которая специализируется на лечении мужчин с впервые выявленными симптомами психотического расстройства.

Автор: 

кремль (740) пропаганда (3730) психбольница (154) россия (96905) блогер (223)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Країна ********.
показать весь комментарий
19.03.2026 22:52 Ответить
+2
Нормально приземлился. Предсказуемо
показать весь комментарий
19.03.2026 22:53 Ответить
+1
скоріш за все викинуть з вікна..
показать весь комментарий
19.03.2026 22:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
на )(уйлостані все по плану. Гагарін долітався, Херкін (стрєлков) до3,14zдівся, блохер докритикувався.
показать весь комментарий
19.03.2026 23:09 Ответить
показать весь комментарий
скоріш за все викинуть з вікна..
показать весь комментарий
Нє-нє, ісключітьЄльно сам...
показать весь комментарий
19.03.2026 22:58 Ответить
Короче, їбАнувся на рАботє
показать весь комментарий
19.03.2026 22:57 Ответить
Майже на другий день. Рекорд.
показать весь комментарий
19.03.2026 22:59 Ответить
Это теперь надежда Роисси или еще нет? В общем х на него, с пробором.
показать весь комментарий
19.03.2026 23:00 Ответить
ремесло - яскрава кацапська сволота, яка після того як
його за холку бере лапоть аладіна співає зовсім інші пісні...
а взяв би Мадяр? - він би гімн України співав соловейком і в Правий Сектор вступив!
показать весь комментарий
19.03.2026 23:01 Ответить
Наверное, в палату к шаману подселят.
показать весь комментарий
19.03.2026 23:01 Ответить
Відкосив від тюрячки по больнічкє
показать весь комментарий
19.03.2026 23:01 Ответить
не факт
показать весь комментарий
19.03.2026 23:07 Ответить
Будь-який в'язень у здоровому глузді залюбки залишиться у в'язниці ще на десяток років, ніж погодиться хоча б на півроку примусової психіатрії. Концтабори Гестапо - це бази відпочинку порівняно з психлікарнями совка->расіі.
показать весь комментарий
19.03.2026 23:19 Ответить
рудий півень лише заздрить )(уйлу, кіму,сі та бульбофюрерку. наш гідрант, з його гебешниками та карлсонами, напевно теж.
показать весь комментарий
19.03.2026 23:03 Ответить
Іш, чєво удумал то - на царя варєшку откривать...
показать весь комментарий
19.03.2026 23:03 Ответить
подібні рємєслєннікі від пропаганди завжди закінчують або псіхушкою, або шибеницею.
показать весь комментарий
19.03.2026 23:11 Ответить
із великої псіхушки переїхав в маленьку. це такий дауншифтінг?
показать весь комментарий
19.03.2026 23:12 Ответить
Примусове психіатричне лікування, ммм... Вона так хтіли совок взад, а він візьми та матеріалізуйся... )
показать весь комментарий
19.03.2026 23:15 Ответить
так параша сама по собі одна велика дурка. просто йому виділили в ній окрему персональну палату ))
показать весь комментарий
19.03.2026 23:29 Ответить
Де тут погано?
показать весь комментарий
19.03.2026 23:30
 
 