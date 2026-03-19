Z-блогер Ремесло, раскритиковавший Путина за войну против Украины, оказался в психиатрической больнице, — росСМИ

Прокремлевский блогер Илья Ремесло, недавно резко раскритиковавший российского диктатора Владимира Путина, госпитализирован в психиатрическую больницу в Санкт-Петербурге (РФ).

Об этом пишут Astra, "Медуза" и Baza, передает Цензор.НЕТ.

Что он писал о Путине и Украине?

Известно, что Илья Ремесло был последовательным сторонником Путина и выступал против российских оппозиционных политиков, однако 17 марта в своем Telegram-канале он опубликовал пост под названием "Пять причин, по которым я перестал поддерживать Владимира Путина".

Среди них блогер называл полномасштабное вторжение РФ в Украину, которое "унесло 1-2 миллиона жизней", а сейчас продолжается "исключительно из-за комплексов Путина". Обычные же граждане от него "ничего не получают, а только теряют".

Также Ремесло упоминал "большой ущерб" экономике России из-за санкций и "подавление свободы интернета и СМИ" — в частности, блокировку Telegram и перевод людей в национальный мессенджер MAX. Он также критиковал длительность пребывания Путина у власти и то, что тот "не уважает" своих избирателей. Зато ему, мол, "нужны бесконечные войны (в которых его дети и родственники не участвуют), а не интернет и высокие зарплаты".

"Вывод: Владимир Путин не является легитимным президентом. Он должен уйти в отставку и предстать перед судом как военный преступник и вор", — писал тогда Z-блогер.

Исчезновение пропагандиста РФ

Впоследствии Ремесло опубликовал видео, где заверил, что его канал не взломали и что он "писал все сам". Мужчина уверял, что он "находится у себя дома и никуда не собирается". После этого в российском медиапространстве его раскритиковали и назвали "агентом Запада".

По информации СМИ, утром 19 марта Ремесло, который накануне активно давал интервью, перестал выходить на связь и не появлялся в соцсетях в течение нескольких часов. Впоследствии ряд провоенных каналов написали, что блогера могли отправить на лечение в психиатрическую больницу в Санкт-Петербурге, которая специализируется на лечении мужчин с впервые выявленными симптомами психотического расстройства.

