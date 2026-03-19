Z-блогер Ремесло, який розкритикував Путіна за війну проти України, опинився у психлікарні, - росЗМІ
Прокремлівський блогер Ілля Ремесло, який нещодавно різко розкритикував російського диктатора Володимира Путіна, госпіталізований до психіатричної лікарні у Санкт-Петербурзі (РФ).
Про це пишуть Astra, "Медуза" та Baza, передає Цензор.НЕТ.
Що писав про Путіна та Україну?
Відомо, що Ілля Ремесло був послідовним прихильником Путіна і виступав проти російських опозиційних політиків, однак 17 березня у своєму Telegram-каналі він опублікував допис із назвою "П’ять причин, через які я перестав підтримувати Володимира Путіна".
- Серед них блогер називав повномасштабне вторгнення РФ в Україну, яке "забрало 1-2 мільйони життів", а нині триває "винятково заради комплексів Путіна". Звичайні ж громадяни від нього "нічого не отримують, а лише втрачають".
Також Ремесло згадував "велику шкоду" економіці Росії через санкції й "придушення свободи інтернету та ЗМІ" — зокрема, блокування Telegram та переведення людей у національний месенджер MAX. Він також критикував тривалість перебування Путіна при владі й те, що той "не поважає" своїх виборців. Натомість йому, мовляв, "потрібні нескінченні війни (в яких його діти та родичі не беруть участі), а не інтернет і високі зарплати".
"Висновок: Володимир Путін не є легітимним президентом. Він має піти у відставку і постати перед судом як військовий злочинець і злодій", - писав тоді Z-блогер.
Зникнення пропагандиста РФ
Згодом Ремесло опублікував відео, де запевнив, що його канал не зламали й що він "писав усе сам". Чоловік запевняв, що він "перебуває у себе вдома і "нікуди не збирається". Після цього у російському медіапросторі його розкритикували й назвали "агентом Заходу".
За інформацією ЗМІ, вранці 19 березня Ремесло, який напередодні активно давав інтерв'ю, перестав виходити на зв'язок і не з'являвся в соцмережах протягом кількох годин. Згодом низка провоєнних каналів написали, що блогера могли відправити на лікування в психіатричну лікарню у Санкт-Петербурзі, яка спеціалізується на лікуванні чоловіків із вперше виявленими симптомами психотичного розладу.
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