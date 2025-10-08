Верховний Суд залишив у силі вирок лідеру гурту "Джанго" — 12 років ув’язнення за пропаганду війни
Верховний Суд залишив без змін вирок лідеру гурту "Джанго", засудженому за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, колабораційну діяльність та пропаганду війни - 12 років позбавлення волі заочно.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Вирок для Джанго
Його визнано винним та призначено покарання — 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна і позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організацією чи проведенням заходів політичного характеру, строком на 15 років.
Прокурори у судах усіх інстанцій довели, що у 2022 році фронтмен гурту, перебуваючи на території рф, розмістив на відеохостингу "YouTube" звернення із закликами до дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності України.
У вересні 2022 року він також виступив у москві під час акції, присвяченій незаконним "референдумам" на тимчасово окупованих територіях України, а згодом оприлюднив повну версію виступу онлайн.
Крім того, засуджений створив телеграм-канал, де систематично поширював публікації, що виправдовували та підтримували агресивну війну рф проти України.
Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду погодився з доводами прокурора, визнавши кваліфікацію злочинів правильною, а призначене покарання — справедливим і співмірним характеру вчинених дій.
Нагадаємо, у грудні 2024 року Вінницький міський суд засудив російського співака і композитора Олексія Піддубного, відомого як Джанго, до 12 років ув'язнення за заклики до зміни територіальних кордонів України та підтримку агресивної війни Росії проти України.
