Кремлівський пропагандист Котьонок про "сво": "Мы в начале большого пути. Нам еще год-полтора "ДНР" освобождать". ВIДЕО

Z-пропагандист Юрій Котьонок визнав очевидне: за три з половиною роки "сво" Путін не досяг ані "денацифікації", ані "демілітаризації" України.

 Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами путініста, фронт зайшов у глухий кут і тільки для "освобждения ДНР" потрібно ще щонайменше один рік.

армія рф (18907) війна (1495) пропаганда (2872)
Топ коментарі
+20
гитлер тоже себя считал освободителем

02.10.2025 15:35
+15
А с какой даты Украина оккупировала Донецкую республику?!?!
02.10.2025 15:33
+15
Боровся за жовту воду з-під крана, вважав за халявне пиво.
02.10.2025 15:39
А с какой даты Украина оккупировала Донецкую республику?!?!
02.10.2025 15:33
На Бомбасе ще є і "Донецкая республика"???
02.10.2025 15:36
Це у нього психічне загострення таке, після стояння в черзі на АЗС, за 20 л пального! Потім, воно буде волати, що його заставляли *********, читати такі тексти!!
Це уже було, перед ГКЧП у совдепії!!!
Це уже було, перед ГКЧП у совдепії!!!
02.10.2025 15:40
гитлер тоже себя считал освободителем

02.10.2025 15:35
не взяли в школу малювання,
прийшлось стати асвабадітєлєм..
02.10.2025 15:38
і де воно те днр в складі рф?
народ данбаса - фуфел,
гонить порожняк..
за що боровся, сепарат?
02.10.2025 15:36
Боровся за жовту воду з-під крана, вважав за халявне пиво.
02.10.2025 15:39
02.10.2025 16:24
якщо цей фуй таке чеше, то ***** докумекався, шо на *****стані не зер гут
02.10.2025 15:37
Та вже не "в началє". Те "начало" їхньому "бальшому путі" вже давненько поклав крейсер «Маськва»
02.10.2025 15:41
здається він ТРОЛИТЬ хутина
02.10.2025 15:41
за вказівкою ***** прогріває кацапів на загальну мобілізацію
02.10.2025 15:42
за таке - сквозняк йому в спину,
або елетросамокат в руки..
02.10.2025 15:45
Стратех!
02.10.2025 15:48
катьонок, ти вже в дупі,
який великий путь може бути у глиста пукіна?
02.10.2025 15:50
Мі єщьо нє начіналі
02.10.2025 15:51
Чому ще не на самокаті?
02.10.2025 15:52
Ще один Соловйов . 'Істінно рузскій.'
02.10.2025 16:16
какой же он котёнок?! скорее свинёнок. или даже целый хряк
02.10.2025 16:27
Оптиміст який...
02.10.2025 17:09
Нєдавольства хфюрерам наліцо…
02.10.2025 17:13
Це не котьонок, це хробаченя...
02.10.2025 17:46
 
 