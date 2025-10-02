5 153 22
Кремлівський пропагандист Котьонок про "сво": "Мы в начале большого пути. Нам еще год-полтора "ДНР" освобождать". ВIДЕО
Z-пропагандист Юрій Котьонок визнав очевидне: за три з половиною роки "сво" Путін не досяг ані "денацифікації", ані "демілітаризації" України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами путініста, фронт зайшов у глухий кут і тільки для "освобждения ДНР" потрібно ще щонайменше один рік.
Топ коментарі
+20 Псамметих II
показати весь коментар02.10.2025 15:35 Відповісти Посилання
+15 Сергій Удовенко
показати весь коментар02.10.2025 15:33 Відповісти Посилання
+15 Анатолій Панасюк
показати весь коментар02.10.2025 15:39 Відповісти Посилання
Це уже було, перед ГКЧП у совдепії!!!
прийшлось стати асвабадітєлєм..
народ данбаса - фуфел,
гонить порожняк..
за що боровся, сепарат?
або елетросамокат в руки..
який великий путь може бути у глиста пукіна?