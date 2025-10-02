Z-пропагандист Юрій Котьонок визнав очевидне: за три з половиною роки "сво" Путін не досяг ані "денацифікації", ані "демілітаризації" України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами путініста, фронт зайшов у глухий кут і тільки для "освобждения ДНР" потрібно ще щонайменше один рік.

