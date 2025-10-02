Z-пропагандист Юрий Котенок признал очевидное: за три с половиной года "сво" Путин не достиг ни "денацификации", ни "демилитаризации" Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам путиниста, фронт зашел в тупик и только для "освобждения ДНР" нужно еще как минимум один год.

