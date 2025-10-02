РУС
Кремлевский пропагандист Котенок о "СВО": "Мы в начале большого пути. Нам еще год-полтора "ДНР" освобождать". ВИДЕО

Z-пропагандист Юрий Котенок признал очевидное: за три с половиной года "сво" Путин не достиг ни "денацификации", ни "демилитаризации" Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам путиниста, фронт зашел в тупик и только для "освобждения ДНР" нужно еще как минимум один год.

армия РФ (20751) война (1457) пропаганда (3744)
Топ комментарии
+17
гитлер тоже себя считал освободителем

02.10.2025 15:35 Ответить
+12
А с какой даты Украина оккупировала Донецкую республику?!?!
02.10.2025 15:33 Ответить
+12
Боровся за жовту воду з-під крана, вважав за халявне пиво.
02.10.2025 15:39 Ответить
А с какой даты Украина оккупировала Донецкую республику?!?!
02.10.2025 15:33 Ответить
На Бомбасе ще є і "Донецкая республика"???
02.10.2025 15:36 Ответить
Це у нього психічне загострення таке, після стояння в черзі на АЗС, за 20 л пального! Потім, воно буде волати, що його заставляли *********, читати такі тексти!!
Це уже було, перед ГКЧП у совдепії!!!
02.10.2025 15:40 Ответить
гитлер тоже себя считал освободителем

02.10.2025 15:35 Ответить
не взяли в школу малювання,
прийшлось стати асвабадітєлєм..
02.10.2025 15:38 Ответить
і де воно те днр в складі рф?
народ данбаса - фуфел,
гонить порожняк..
за що боровся, сепарат?
02.10.2025 15:36 Ответить
Боровся за жовту воду з-під крана, вважав за халявне пиво.
02.10.2025 15:39 Ответить
02.10.2025 16:24 Ответить
якщо цей фуй таке чеше, то ***** докумекався, шо на *****стані не зер гут
02.10.2025 15:37 Ответить
Та вже не "в началє". Те "начало" їхньому "бальшому путі" вже давненько поклав крейсер «Маськва»
02.10.2025 15:41 Ответить
здається він ТРОЛИТЬ хутина
02.10.2025 15:41 Ответить
за вказівкою ***** прогріває кацапів на загальну мобілізацію
02.10.2025 15:42 Ответить
за таке - сквозняк йому в спину,
або елетросамокат в руки..
02.10.2025 15:45 Ответить
Стратех!
02.10.2025 15:48 Ответить
катьонок, ти вже в дупі,
який великий путь може бути у глиста пукіна?
02.10.2025 15:50 Ответить
Мі єщьо нє начіналі
02.10.2025 15:51 Ответить
Чому ще не на самокаті?
02.10.2025 15:52 Ответить
Ще один Соловйов . 'Істінно рузскій.'
02.10.2025 16:16 Ответить
какой же он котёнок?! скорее свинёнок. или даже целый хряк
02.10.2025 16:27 Ответить
 
 