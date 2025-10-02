4 174 19
Кремлевский пропагандист Котенок о "СВО": "Мы в начале большого пути. Нам еще год-полтора "ДНР" освобождать". ВИДЕО
Z-пропагандист Юрий Котенок признал очевидное: за три с половиной года "сво" Путин не достиг ни "денацификации", ни "демилитаризации" Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам путиниста, фронт зашел в тупик и только для "освобждения ДНР" нужно еще как минимум один год.
+17 Псамметих II
+12 Сергій Удовенко
+12 Анатолій Панасюк
Це уже було, перед ГКЧП у совдепії!!!
прийшлось стати асвабадітєлєм..
народ данбаса - фуфел,
гонить порожняк..
за що боровся, сепарат?
або елетросамокат в руки..
який великий путь може бути у глиста пукіна?