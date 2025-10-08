РУС
Новости
2 402 5

Верховный Суд оставил в силе приговор лидеру группы "Джанго" - 12 лет тюрьмы за пропаганду войны

джанго

Верховный Суд оставил без изменений приговор лидеру группы "Джанго", осужденному за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, коллаборационную деятельность и пропаганду войны - 12 лет лишения свободы заочно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Приговор для Джанго

Он признан виновным и назначено наказание - 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать должности, связанные с организацией или проведением мероприятий политического характера, сроком на 15 лет.

Прокуроры в судах всех инстанций доказали, что в 2022 году фронтмен группы, находясь на территории РФ, разместил на видеохостинге YouTube обращение с призывами к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности Украины.

В сентябре 2022 года он также выступил в Москве во время акции, посвященной незаконным "референдумам" на временно оккупированных территориях Украины, а впоследствии обнародовал полную версию выступления онлайн.

Кроме того, осужденный создал телеграм-канал, где систематически распространял публикации, которые оправдывали и поддерживали агрессивную войну РФ против Украины.

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда согласился с доводами прокурора, признав квалификацию преступлений правильной, а назначенное наказание - справедливым и соразмерным характеру совершенных действий.

Напомним, в декабре 2024 года Винницкий городской суд приговорил российского певца и композитора Алексея Поддубного, известного как Джанго, к 12 годам заключения за призывы к изменению территориальных границ Украины и поддержку агрессивной войны России против Украины.

Автор: 

а це ще шо за Whoй?
08.10.2025 18:10 Ответить
Та був такий, популярний деякий час, музикант в Україні. Але то було дуже давно і не те щоб сильно популярний.
08.10.2025 18:13 Ответить
А народився, виріс і розпочинав свою творчість у Києві....
08.10.2025 18:23 Ответить
Музыкант и певец Джанго был действительно популярным. И песни были хорошие. Жаль, оказался кондомом москальским. Если нечаянно под ним рванёт самокат-по делам его. Видел его заявы, действительно топит за кацапью.
08.10.2025 18:42 Ответить
врагов в Украине тьма тьмущая , стрелять не перестрелять , садить не пересадить ...........
ТРАТА СИЛ И РЕСУРСОВ СУДИТЬ ЗАОЧНО
08.10.2025 19:13 Ответить
 
 