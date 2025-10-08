Верховный Суд оставил в силе приговор лидеру группы "Джанго" - 12 лет тюрьмы за пропаганду войны

Верховный Суд оставил без изменений приговор лидеру группы "Джанго", осужденному за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, коллаборационную деятельность и пропаганду войны - 12 лет лишения свободы заочно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Приговор для Джанго

Он признан виновным и назначено наказание - 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать должности, связанные с организацией или проведением мероприятий политического характера, сроком на 15 лет.

Прокуроры в судах всех инстанций доказали, что в 2022 году фронтмен группы, находясь на территории РФ, разместил на видеохостинге YouTube обращение с призывами к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности Украины.

В сентябре 2022 года он также выступил в Москве во время акции, посвященной незаконным "референдумам" на временно оккупированных территориях Украины, а впоследствии обнародовал полную версию выступления онлайн.

Кроме того, осужденный создал телеграм-канал, где систематически распространял публикации, которые оправдывали и поддерживали агрессивную войну РФ против Украины.

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда согласился с доводами прокурора, признав квалификацию преступлений правильной, а назначенное наказание - справедливым и соразмерным характеру совершенных действий.

Напомним, в декабре 2024 года Винницкий городской суд приговорил российского певца и композитора Алексея Поддубного, известного как Джанго, к 12 годам заключения за призывы к изменению территориальных границ Украины и поддержку агрессивной войны России против Украины.