Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 285 700 человек (+1 610 за сутки), 11 789 танков, 38 569 артиллерийских систем, 24 254 БТР. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 285 700 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Потери российской армии
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.03.26 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 285 700 (+1 610) человек
- танков – 11 789 (+3) единиц
- боевых бронированных машин – 24 254 (+21) единицы
- артиллерийских систем – 38 569 (+31) единиц
- РСЗО – 1 691 (+0) единица
- средств ПВО – 1 333 (+0) единицы
- самолетов – 435 (+0) единиц
- вертолетов – 349 (+0) единиц
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 187 204 (+1 480) единицы
- крылатых ракет – 4 468 (+0) единиц
- кораблей / катеров – 33 (+0) единицы
- подводных лодок – 2 (+0) единицы
- автомобильной техники и автоцистерн – 84 374 (+245) единицы
- специальной техники – 4 096 (+4) единиц.
Було, позаминулої зими - грудень 24-го 48 670, січень 25-го 48 240 а вже в лютому 36 570.
Виявляється м'ясо не таке вже і нескінченне.
Відносно логістики.
Добовий рекорд 312 од. 18.04.2025 а далі березень (цей березень) 08.03.-289, 11.03.-281 02.03.-247 і сьогодні 20.03.-245, середньодобово 203 одиниці. Місячний рекорд 4 104 квітень 25-го з середньодобовим показником 137 одиниць. Розширення "кіл зони" робить свою справу і буде новий місячний рекорд, бо по логістиці на сьогодні вже 3 864 одиниці, а цапорилі хай вірять своєму какашнікову - "пАтєрь нєт"