Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 285 700 человек (+1 610 за сутки), 11 789 танков, 38 569 артиллерийских систем, 24 254 БТР. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 285 700 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.03.26 ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 285 700 (+1 610) человек

танков – 11 789 (+3) единиц

боевых бронированных машин – 24 254 (+21) единицы

артиллерийских систем – 38 569 (+31) единиц

РСЗО – 1 691 (+0) единица

средств ПВО – 1 333 (+0) единицы

самолетов – 435 (+0) единиц

вертолетов – 349 (+0) единиц

БПЛА оперативно-тактического уровня – 187 204 (+1 480) единицы

крылатых ракет – 4 468 (+0) единиц

кораблей / катеров – 33 (+0) единицы

подводных лодок – 2 (+0) единицы

автомобильной техники и автоцистерн – 84 374 (+245) единицы

специальной техники – 4 096 (+4) единиц.

