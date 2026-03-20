РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14660 посетителей онлайн
Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
2 716 12

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 285 700 человек (+1 610 за сутки), 11 789 танков, 38 569 артиллерийских систем, 24 254 БТР. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 285 700 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.03.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 285 700 (+1 610) человек
  • танков – 11 789 (+3) единиц
  • боевых бронированных машин – 24 254 (+21) единицы
  • артиллерийских систем – 38 569 (+31) единиц
  • РСЗО – 1 691 (+0) единица
  • средств ПВО – 1 333 (+0) единицы
  • самолетов – 435 (+0) единиц
  • вертолетов – 349 (+0) единиц
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 187 204 (+1 480) единицы
  • крылатых ракет – 4 468 (+0) единиц
  • кораблей / катеров – 33 (+0) единицы
  • подводных лодок – 2 (+0) единицы
  • автомобильной техники и автоцистерн – 84 374 (+245) единицы
  • специальной техники – 4 096 (+4) единиц. 

Потери врага на утро 20 марта

Автор: 

армия РФ (22190) Генштаб ВС (7741) ликвидация (4281) уничтожение (9340)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
якщо далі так піде так буде 50 000 дохлих кацапів в місяць ,як говорив Федоров
показать весь комментарий
20.03.2026 06:51 Ответить
+5
Кацапи геть показилися, напевне їм здохнути за ***** то найвища нагорода
показать весь комментарий
20.03.2026 07:02 Ответить
+4
Оце прирост цапорилого мяса,мабуть хочуть зробить 50000тис в місяць,як і хотіли.
показать весь комментарий
20.03.2026 07:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
якщо далі так піде так буде 50 000 дохлих кацапів в місяць ,як говорив Федоров
показать весь комментарий
20.03.2026 06:51 Ответить
Кацапи геть показилися, напевне їм здохнути за ***** то найвища нагорода
показать весь комментарий
20.03.2026 07:02 Ответить
Оце прирост цапорилого мяса,мабуть хочуть зробить 50000тис в місяць,як і хотіли.
показать весь комментарий
20.03.2026 07:06 Ответить
Не бачу у звіті "мотоцикли". Чи це спеціальна техніка?
показать весь комментарий
20.03.2026 07:06 Ответить
Мабуть, до "автотехніки" приписали... Два мотоцикли - один автомобіль...
показать весь комментарий
20.03.2026 07:09 Ответить
два теплих-один холодний..
показать весь комментарий
20.03.2026 08:45 Ответить
Дякуємо, хлопці !
показать весь комментарий
20.03.2026 07:34 Ответить
Три доби 4 840 чумардосів, тобто 30 діб (місяць) 48 400 - як казав другий "Та це вже було".
Було, позаминулої зими - грудень 24-го 48 670, січень 25-го 48 240 а вже в лютому 36 570.
Виявляється м'ясо не таке вже і нескінченне.

Відносно логістики.
Добовий рекорд 312 од. 18.04.2025 а далі березень (цей березень) 08.03.-289, 11.03.-281 02.03.-247 і сьогодні 20.03.-245, середньодобово 203 одиниці. Місячний рекорд 4 104 квітень 25-го з середньодобовим показником 137 одиниць. Розширення "кіл зони" робить свою справу і буде новий місячний рекорд, бо по логістиці на сьогодні вже 3 864 одиниці, а цапорилі хай вірять своєму какашнікову - "пАтєрь нєт"
показать весь комментарий
20.03.2026 07:57 Ответить
Вчора показували відео знищення 6 градів під Покровськом, а в статистику чомусь не додали
показать весь комментарий
20.03.2026 07:57 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
20.03.2026 08:35 Ответить
 
 