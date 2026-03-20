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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 285 700 осіб (+1 610 за добу), 11 789 танків, 38 569 артсистем, 24 254 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 285 700 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Втрати російської армії

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.03.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 285 700 (+1 610) осіб
  • танків – 11 789 (+3) од.
  • бойових броньованих машин – 24 254 (+21) од.
  • артилерійських систем – 38 569 (+31) од.
  • РСЗВ – 1 691 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 333 (+0) од.
  • літаків  – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів  – 349 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 187 204 (+1 480) од.
  • крилаті ракети – 4 468 (+0) од.
  • кораблі / катери  – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 84 374 (+245) од.
  • спеціальна техніка – 4 096 (+4) од.

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Втрати ворога на ранок 20 березня

Автор: 

армія рф (21359) Генштаб ЗС (8551) ліквідація (4806) знищення (10419)
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Топ коментарі
+23
якщо далі так піде так буде 50 000 дохлих кацапів в місяць ,як говорив Федоров
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20.03.2026 06:51 Відповісти
+20
Минув 4412 день москальсько-української війни.
304!!! одиниці знищеної техніки та 1610!! чумардосів за день, це просто свято якесь третій день поспіль.
Броня супер, арта файно, логістика та спецтехніка супер. БПЛА просіли, чумардоси підросли третій день поспіль, це вже таки тенденця.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 285 000 це більше ніж все населення такого регіону як Хабаровський край.
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20.03.2026 08:58 Відповісти
+16
Кацапи геть показилися, напевне їм здохнути за ***** то найвища нагорода
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20.03.2026 07:02 Відповісти

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