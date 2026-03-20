РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11030 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Сумщины
544 0

Сутки в Сумской области: трое погибших, еще 13 человек получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате массированных атак по Сумской области погибли три человека, ещё 13 получили ранения различной степени тяжести. Под вражескими ударами оказались 34 населённых пункта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

  • В Хутор-Михайловской громаде погибли мужчины в возрасте 37 и 33 лет. Кроме того, ранения получили 54-летний и 40-летний мужчины.
  • В Великописаревской громаде в результате атак вражеских дронов погиб 62-летний мужчина, еще один местный житель, 55 лет, получил ранения.
  • В Эсманьской громаде в результате удара управляемой авиабомбой пострадали четверо гражданских лиц: мужчины 69 и 61 лет, а также женщины 50 и 73 лет.
  • В Ворожбянской громаде в результате попадания вражеского беспилотника в гражданский автомобиль получили травмы два мужчины в возрасте 64 и 65 лет.
  • В Хотинской громаде в результате атаки вражеского дрона ранения получил 69-летний мужчина.
  • В Сумской городской громаде в результате атаки беспилотного летательного аппарата ранения получили мужчины 28 и 49 лет. Также в результате попадания беспилотника по городу пострадал 23-летний парень.

Последствия вражеских обстрелов

Сумская область под ударами РФ: трое погибших и 13 раненых
Автор: 

обстрел (31679) Сумская область (4022)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 