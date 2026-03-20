544 0
Сутки в Сумской области: трое погибших, еще 13 человек получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ
В результате массированных атак по Сумской области погибли три человека, ещё 13 получили ранения различной степени тяжести. Под вражескими ударами оказались 34 населённых пункта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.
- В Хутор-Михайловской громаде погибли мужчины в возрасте 37 и 33 лет. Кроме того, ранения получили 54-летний и 40-летний мужчины.
- В Великописаревской громаде в результате атак вражеских дронов погиб 62-летний мужчина, еще один местный житель, 55 лет, получил ранения.
- В Эсманьской громаде в результате удара управляемой авиабомбой пострадали четверо гражданских лиц: мужчины 69 и 61 лет, а также женщины 50 и 73 лет.
- В Ворожбянской громаде в результате попадания вражеского беспилотника в гражданский автомобиль получили травмы два мужчины в возрасте 64 и 65 лет.
- В Хотинской громаде в результате атаки вражеского дрона ранения получил 69-летний мужчина.
- В Сумской городской громаде в результате атаки беспилотного летательного аппарата ранения получили мужчины 28 и 49 лет. Также в результате попадания беспилотника по городу пострадал 23-летний парень.
Последствия вражеских обстрелов
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
