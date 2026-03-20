Сутки в Сумской области: трое погибших, еще 13 человек получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате массированных атак по Сумской области погибли три человека, ещё 13 получили ранения различной степени тяжести. Под вражескими ударами оказались 34 населённых пункта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.

В Хутор-Михайловской громаде погибли мужчины в возрасте 37 и 33 лет. Кроме того, ранения получили 54-летний и 40-летний мужчины.

В Великописаревской громаде в результате атак вражеских дронов погиб 62-летний мужчина, еще один местный житель, 55 лет, получил ранения.

В Эсманьской громаде в результате удара управляемой авиабомбой пострадали четверо гражданских лиц: мужчины 69 и 61 лет, а также женщины 50 и 73 лет.

В Ворожбянской громаде в результате попадания вражеского беспилотника в гражданский автомобиль получили травмы два мужчины в возрасте 64 и 65 лет.

В Хотинской громаде в результате атаки вражеского дрона ранения получил 69-летний мужчина.

В Сумской городской громаде в результате атаки беспилотного летательного аппарата ранения получили мужчины 28 и 49 лет. Также в результате попадания беспилотника по городу пострадал 23-летний парень.

