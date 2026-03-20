Атака БПЛА на Полтавщину: повреждены ЛЭП и предприятие

В Миргородском районе в результате атаки дронов повреждена линия электропередачи и оборудование предприятия. Пострадавших нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Виталий Дякивнич.

"Вчера вечером и сегодня ночью враг атаковал Полтавскую область с помощью БПЛА. По вражеским целям работала ПВО", - говорится в сообщении.

В результате падения обломков и прямых попаданий в Миргородском районе зафиксировано повреждение линии электропередачи и оборудования одного из предприятий. Возник пожар, который был оперативно ликвидирован подразделениями ГСЧС. К счастью, обошлось без пострадавших.

Что предшествовало?

Во время ночной атаки российских БПЛА на Одесскую область повреждены два гражданских коммерческих судна под флагами Палау и Барбадоса, а также административные здания. Двое человек получили ранения.

